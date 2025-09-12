El nuevo hospital de Cádiz se podrá instalar en la Zona Franca

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado que se ha dirigido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, para trasladarle que la Zona Franca de Cádiz va a ceder gratuitamente el suelo donde se puede instalar el nuevo hospital para la capital gaditana.

"Creemos que Cádiz necesita un nuevo hospital y entendemos que el Gobierno de España, una vez más, acude, aún sin tener competencia, a facilitar los servicios públicos en Andalucía. Lo hemos hecho en otras políticas y también en el día de hoy lo hacemos en Cádiz por la sanidad", ha manifestado en declaraciones a los periodistas.

Así, Montero ha afirmado que "la Zona Blanca va a poner a disposición de la Junta de Andalucía una parcela gratuitamente para albergar el hospital" y ha instado al presidente de la Junta a firmar "de inmediato el convenio conjuntamente con el Ayuntamiento para hacerlo posible". "Se acabó que por una razón o por otra nunca se asuma la responsabilidad por parte de la Junta de Andalucía en el tratamiento sanitario que es necesario".