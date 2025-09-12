Suede se suma al cartel de Insólito

La primera edición de Insólito sigue creciendo con la incorporación de tres nombres que refuerzan la apuesta del nuevo festival de Green Cow Music por la diversidad musical. Así, se suman al cartel Suede, una de las bandas más influyentes del britpop que, tras publicar nuevo disco a principios de septiembre y anunciar una gira por el Reino Unido, ha dado a conocer sus fechas en España; Gordo, DJ y productor discográfico referente del tech-house, que llega a la cita con su marca Taraka; y María Parrado, una de las voces más prometedoras del pop español, que presentará en Sevilla su nuevo trabajo La niña que fui.

De este modo, Insólito reafirma su vocación de combinar propuestas internacionales y talento nacional, con una programación abierta a todos los públicos que se extenderá hasta mayo de 2026 en teatros, salas de música y espacios singulares de la ciudad.

Rock alternativo, electrónica y pop español

La banda Suede, leyenda británica del rock alternativo, actuará el 21 de marzo de 2026, a las 21.00 horas, en Cartuja Center CITE, convirtiéndose en una de las citas más esperadas de Insólito. El concierto forma parte de la gira de presentación de Antidepressants, el décimo álbum de estudio del grupo, publicado a principios de mes, que incluye temas como Dancing With The Europeans, Trance State, Disintegrate y la canción que da nombre al disco.

Pioneros del britpop de los años 90, Suede son conocidos por su sonido elegante y teatral, así como por la voz inconfundible de Brett Anderson. La banda ha publicado clásicos como Dog Man Star y Coming Up, y con su anterior disco Autofiction (2022) actuaron en más de 14 países. El directo de Sevilla es una oportunidad única para disfrutar tanto del nuevo repertorio como de sus éxitos históricos. La preventa de entradas para poder hacerlo comenzará el 17 de septiembre y la venta general el día 19 de este mes.

Antes del directo de Suede, el próximo 26 de octubre (17.00 horas), el Puerto de Sevilla acogerá el espectáculo Taraka de Gordo, una experiencia al aire libre que promete convertirse en un hito en la escena electrónica española. El reconocido DJ y productor nicaragüense-estadounidense,