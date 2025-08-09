Muere un joven de 20 años por herida de bala en Pinos Puente (Granada)

La Guardia Civil investiga la muerte, tras recibir al menos un impacto de bala en Pinos Puente (Granada), de un joven de 20 años, que fue evacuado este sábado hasta un centro sanitario herido de gravedad y que finalmente ha fallecido en el hospital.

Según han informado a EFE fuentes de este cuerpo armado, la unidad de Policía Judicial se ha hecho cargo de la investigación sin que de momento hayan trascendido las causas del suceso, registrado sobre las 6:00 horas de la mañana de este sábado.

La Guardia Civil ha confirmado que la víctima es un joven de 20 años que fue evacuado al centro de salud de Pinos Puente con al menos un impacto de bala, sin que se conozca el contexto del disparo.

Fuentes del servicio de emergencias 112 han explicado a EFE que recibieron una llamada desde el centro de salud por la que se activó al 061, que trasladó al joven a un hospital de Granada capital en el que ha fallecido.