La provincia que acumula 16 cambios de Alcaldía

La provincia de Granada suma ya 16 cambios en Alcaldías desde que comenzara el mandato tras las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023. Tres de ellos se han materializado este mismo mes de octubre en los municipios de Loja, La Malahá y Castilléjar.

De estos 16 relevos, cinco han sido a través de mociones de censura, según los datos recabados por Europa Press. La última de ellas, la de Castilléjar del pasado 15 de octubre; cuando la socialista Estefanía Martínez se convirtió en nueva alcaldesa al prosperar la moción promovida contra el independiente Emilio Sánchez.

En Montefrío, Remedios Gámez (PSOE) recuperó el pasado febrero el bastón de mando con el apoyo de un edil del PP; y en Láchar, Elisabet Barnes (IU) desbancó a Pedro Sánchez (PSOE) con el apoyo de IU y PP.

Asimismo, en Maracena, Carlos Porcel (PSOE) accedió a la alcaldía tras una moción que apartó al popular Julio Pérez, y por el lado de Vox Pedro Almenara se convirtió, en octubre de 2023, en el primer alcalde de su partido en Arenas del Rey tras prosperar también una moción de censura con apoyo del PP que desplazó del Ayuntamiento al PSOE.

El PP en esta localidad anunció el pasado agosto que abandonaba el gobierno local acusando a Vox de incumplir el pacto por el que los populares debían acceder a la Alcaldía a mitad del mandato.

Otros cambios de alcaldes han sido fruto de renuncias, como ha sido el caso de Alhendín, donde el pasado mes de febrero Jorge Sánchez se hizo con el bastón de mando tras la renuncia del presidente de la Diputación, Francis Rodríguez.

También ocurrió en Cenes de la Vega, que ahora tiene a Montserrat Muñoz (PSOE) como regidora tras la renuncia de Juan Ramón Castellón. Otro de los relevos afecta al municipio de El Pinar, del que Mercedes Moreno (PP) asumió la alcaldía después de que Francisco Titos renunciara alegando motivos de salud en noviembre de 2023. Un año después fue condenado a dos años de prisión por un delito de acoso sexual y otro de agresión sexual continuado contra una concejal de su mismo partido.

También ha cambiado el alcalde de Puebla de Don Fadrique, en julio de 2024, cuando el hasta entonces concejal de Obras y Servicios del PP, Jesús Fernández Soriano, fue investido en sustitución de Laura Gómez, que formalizó su renuncia alegando "desgaste personal, mental y físico".

CUATRO PACTOS DE '2+2' Y UN FALLECIMIENTO

En junio de 2025 se sucedieron varios cambios: Eduardo Martín, del PP, pasó a ser alcalde de Colomera por un pacto de dos más dos con el regidor independiente saliente. También en Molvízar, donde la socialista Irene Justo fue investida nueva alcaldesa tras la renuncia, por otro pacto de dos más dos, del alcalde saliente, Fermín García, de Coalición de Centro Democrático.

Y el independiente Juan Carlos Cobo se convirtió ese mismo mes en el nuevo alcalde de Diezma, en virtud del pacto firmado al inicio del mandato con el PSOE, que había estado en la alcaldía en su primera parte con Emilia Troncoso.

También Gor comenzó el curso político de 2025 con un relevo en la alcaldía que se producía en la mitad del mandato en cumplimiento del acuerdo de gobierno entre el grupo del PP --que dirigió el equipo de gobierno local los dos primeros años-- y de independientes, que ahora ostentan el bastón de mando con José Antonio Lozano como alcalde.

Por su parte, el cambio en la Alcaldía de Cijuela llegó por el fallecimiento, en julio de 2025, de la que era su alcaldesa, Gloria Gámez, que fue sustituida por el también independiente Juan Francisco Lizana.

Castilléjar, Loja y La Malahá han sido los últimos municipios que han vivido un cambio de alcalde este mandato. Aparte de la citada moción de censura en Castilléjar, el popular Joaquín Ordóñez asumió el pasado 20 de octubre la Alcaldía de Loja tras la renuncia de Joaquín Camacho, de su mismo partido, que ha gobernado más de 14 años. Dos días antes fue Javier Ramírez, del PSOE, quien se hizo con el bastón de mando en La Malahá por renuncia del socialista José María Villegas.