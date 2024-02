Una tractorada sorprende al cantante Saiko, que acaba por unirse a la manifestación

Saiko, el destacado artista granadino conocido por su música y su compromiso social, sorprendió a todos al unirse a la tractorada organizada por el sector primario en Granada. A bordo de un tractor, el cantante expresó su apoyo y solidaridad frente a la crisis que atraviesa la agricultura en el país.

El gesto de Saiko no ha pasado desapercibido, especialmente después de que compartiera en sus redes sociales: "Ma pillao el atasco y me he acabao uniendo a los agricultores", escribió en Twitter, generando una oleada de respuestas y mensajes de apoyo por parte de sus seguidores y admiradores.

La tractorada, que ha captado la atención de la sociedad, busca poner de manifiesto las dificultades y desafíos que enfrentan los agricultores de la provincia y de toda España. Desde la mañana de ayer martes, la movilización ha provocado cortes en las principales autovías de la capital granadina y toda el área metropolitana.

Los participantes, entre ellos agricultores, ganaderos y ahora Saiko, portaban banderas nacionales y pancartas con mensajes como "Sin campo y ganadería tu mesa está vacía" y "S.O.S Sector Primario". La presencia del cantante en la manifestación ha demostrado su compromiso con las causas que afectan a su comunidad, siendo recibida con gratitud por parte de los agricultores granadinos, quienes ven en el apoyo del artista un impulso importante para su lucha por mejores condiciones y reconocimiento.