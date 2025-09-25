Nuevo caso de virus del Nilo en un pollo de águila en Hinojos (Huelva)

La Consejería de Salud y Consumo ha confirmado un nuevo caso de virus del Nilo Occidental en animales, concretamente, en un pollo de águila en el entorno de Doñana, en el término municipal de Hinojos (Huelva).

El caso también consta en el registro de enfermedades de los animales de declaración obligatoria en España del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Fuentes de la Consejería han indicado a EFE que al animal se le tomó una muestra el pasado 28 de agosto confirmando posteriormente los análisis la presencia del virus.

Han precisado que el caso detectado está a más de 1,5 kilómetros de núcleos de población, por lo que no cambia el nivel de riesgo de los municipios del entorno, Hinojos y el limítrofe, Almonte, encontrándose ambos actualmente en nivel de riesgo alto.

La Consejería de Salud y Consumo aprobó el pasado febrero la actualización del Programa de Vigilancia y Control Integral de Vectores de la Fiebre del Nilo Occidental para la temporada 2025.

Este programa establece que todos los municipios de Andalucía están incluidos en algún nivel de riesgo y, por tanto, todos tienen una necesidad de control del mosquito ya que ningún municipio está exento de riesgo.