Parlamentarios alemanes viajan a España preocupados por la "extracción ilegal de agua" en Doñana

Parlamentarios de la Comisión de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza, Seguridad Nuclear y Protección al Consumidor del Bundestag viajarán del 4 al 9 de junio a Doñana en una misión cuyo enfoque ha sido definido en torno a la "escasez de agua" y la protección del consumidor.

"El cultivo de fresas es particularmente intensivo en la región del Parque Nacional de Doñana, uno de los humedales más importantes de Europa y, por lo tanto, un punto crítico de biodiversidad. Debido a la extracción ilegal de agua por parte de la agricultura para el riego, especialmente para el cultivo de la fresa, Doñana --acompañada de una persistente sequía-- se encuentra gravemente amenazada por la deshidratación. Este problema actual es de particular interés para la delegación y será el centro de sus debates", añade el Parlamento alemán en un comunicado.

La delegación estará encabezada por el presidente de la comisión, Harald Ebner, junto a Dunja Kreiser (SPD), Michael Thews (SPD), Astrid Damerow (CDU/CSU), Volker Mayer-Lay (CDU/CSU ), Linda Heitmann (ALIANZA 90/LOS VERDES), Muhanad Al-Halak (FDP), Andreas Bleck (AfD) y Amira Mohamed Ali (DIE LINKE.).

La visita comenzará en Madrid y con reuniones con secretario de Estado de Medio Ambiente y el secretario de Estado de Consumo para tratar con ellos la evolución actual de la legislación de protección al consumidor.

Posteriormente, la delegación visitará Andalucía que, según asegura, se ve "gravemente afectada por la escasez de agua". Como parte del programa de visitas, tendrá lugar un "intenso intercambio de puntos de vista" tanto con miembros del Gobierno como con representantes de organizaciones de protección ambiental y asociaciones de agricultores. La delegación también se reunirá con científicos, representantes de fundaciones políticas y granjas.

LA JUNTA APUNTA AL PSOE

La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, ha exigido este viernes al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que "aclare inmediatamente qué conexión tienen los socialistas alemanes con la campaña de descrédito impulsada en Alemania contra la fresa de Huelva" y que "ponga freno al apoyo que se le está dando a la misma".

"Rectificando su actitud incomprensible e irresponsable para estar a la altura de lo que necesita el sector agrícola andaluz, que no es otra cosa que una defensa férrea en los mercados alemanes", ha lamentado la consejera que ha calificado de "incomprensible e irresponsable" la postura del Gobierno ante la campaña contra los frutos rojos de Huelva, porque "hay que sacar la fresa de la contienda política".

La consejera entiende que "cualquier gobierno que se precie está para defender los intereses de su economía, su territorio y sus sectores productivos y no para ser difusor de iniciativas de descrédito intencionadas que responden a ideologías e intereses partidistas y que se alejan mucho de la realidad de un sector innovador, exportador y sostenible, como es el fresero andaluz".

De ahí que "desde Andalucía no se entienda que el Gobierno de España esté no sólo inactivo ante una acción de desprestigio llena de falsedades, sino que, además, está dando valor a la misma".

Al respecto, la consejera ha pedido a Sánchez, "en nombre del Gobierno andaluz", que "tome carta en el asunto" y que "pare a los socialistas alemanes", porque estos "están apoyando esta campaña a través de una organización que tiene contacto con ellos y que son los que la están promoviendo".

"Deben tener en cuenta que están haciendo mucho daño a 160.000 familias de Andalucía que viven del sector de la fresa y frutos rojos que están exportando 500 millones de euros, alcanzando un volumen de negocio en Alemania de 186 millones, y que en estos momentos son base económica para las zonas rurales que están haciéndolo con sostenibilidad desde hace muchos años, para que en estos momentos estén metiéndolos en la contienda política y estén dañando los intereses", ha enfatizado.

Al respecto, Crespo ha asegurado que "ya no es una cuestión de supermercado", a los que la Junta ha pedido una reunión para "explicarles lo que ya saben", que los frutos rojos de Huelva "son productos sostenibles, que la situación es normalizada y que confíen plenamente en unos productos que están haciendo las cosas bien en este momento".

Pero además, ha subrayado que "no es solamente por los supermercados, es también por el consumidor. Están alentando al no consumo de las fresas y los frutos rojos, algo que me parece una irresponsabilidad muy importante por parte de un gobierno, directamente de una institución".

"Por tanto, al saber que los socialistas alemanes están detrás, supuestamente, de esta campaña que está haciendo la organización, le pedimos directamente al presidente del Gobierno que tome cartas en el asunto y que explique la situación de los socialistas alemanes que están supuestamente involucrados con esta campaña, ya que están intentando parar y que baje el consumo de la fresa y sobre todo que no se comercialice en toda Europa y especialmente en Alemania", ha concluido.

Crespo ha recordado que "estamos ante un sector sostenible desde un punto de vista económico, social y medioambiental, que genera cada año más de 100.000 empleos directos entre los sectores productivos e industriales de Huelva".

Por ello, la próxima semana la consejera de Agricultura va a iniciar una ronda de contactos con las principales cadenas de distribución alemanas en defensa de la fresa onubense, con la idea de trasladar "la realidad de este sector" y "asentar la confianza que, desde hace años, tiene la fresa de Huelva en los mercados europeo".

REGANTES

La Comunidad de Regantes Palos de la Frontera (Huelva) ha exigido a las administraciones y especialmente al Gobierno Central que "dé un golpe sobre la mesa para proteger" la imagen de la fresa de Huelva en el extranjero tras la campaña de una organización alemana que llaman al boicot de este producto "de excelencia" relacionándola con la sequía de Doñana.

Según ha indicado la CR Palos en una nota de prensa, la entidad de riego no entiende la "actitud pasiva y condescendiente" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que "en lugar de proteger los intereses de España en el ámbito internacional" se han "aliado con el boicot" a uno de los productos "estrella" de la gastronomía española y uno de los motores económicos de la provincia.

Por ello, la entidad ha exigido al Gobierno que "se posicione en Europa contra esta campaña" y que ponga en marcha las medidas "oportunas" para "revertir la mala imagen que se está dando de este producto con mentiras deliberadas que nada tienen que ver con la producción agrícola de la zona que sigue siendo legal y totalmente sostenible".

"No podemos consentir que una mentira interesada y perfectamente orquestada intente destruir al principal motor económico de toda la provincia de Huelva, por lo que hay que luchar de manera inmediata y contundente contra estas "mentiras", han señalado desde la entidad.

Ante esta amenaza, desde la Comunidad de Regantes Palos de la Frontera han explicado sus agricultores riegan más de 3.300 hectáreas de frutos rojos con agua superficial procedente de los cauces hidrológicos del Sistema Tinto-Odiel-Piedras "sin afectar en nada" las aguas subterráneas de Doñana y que, por tanto, "la campaña es una completa farsa" que tiene como objetivo "hundir al sector".

"Esta nueva falacia se suma a las distintas maniobras que, año tras años, se inventan intencionadamente diferentes entidades alemanas para tratar de difamar los productos onubenses que son de mucha mejor calidad y más competitivos. Detrás de todo esto solo hay intereses puramente económicos que se pretenden camuflar detrás de mensajes ecologistas o ambientales", han subrayado.

Asimismo, la entidad ha remarcado que lo "totalmente inaceptable" es que los principales dirigentes de España, con su presidente a la cabeza, "traten de utilizarnos para librar sus guerras políticas sin valorar el daño socioeconómico que ello puede provocar".

Del mismo modo, desde la CR Palos agradecen la reacción de la Consejería de Agricultura para "tratar de reunir a las cadenas de distribución alemanas" y "hacer pedagogía sobre el producto, que cumple con todas las reglamentaciones y estrictos controles" que 2garantizan que esta joya gastronómica no afecta a la sequía en Doñana como se han empeñado en hacer ver".

Del mismo modo la CR Palos ha aplaudido el esfuerzo del sector que en los últimos años ha sido "pionero en sostenibilidad y ahorro de agua", poniendo en marcha nuevas tecnologías que posibilitan que este producto se cultive con "la mínima huella" para el planeta.

AGUA "CIEN POR CIEN" LEGAL

Desde la CR Palos han recordado a los comuneros y empresarios agrícolas de la zona la posibilidad de utilizar el sello 'Agua de riego legal 100%' con la calidad certificada por la propia comunidad de regantes.

La entidad de riego quiere así testimoniar que toda el agua que se gestiona en el entorno ha sido entregada de "forma legal" con una concesión administrativa, evitando así "suspicacias o errores en torno a la misma".

"Se trata de un logo que supone un certificado de calidad y un plus para nuestros socios", han detallado desde la CR Palos, que han añadido que la concesión definitiva del agua otorgada a la entidad garantiza "su legalidad", lo que es un valor añadido de cara a toda la cadena productiva de los frutos y a su comercialización.

ASAJA PIDE LA DIMISIÓN DE RIBERA

La junta directiva de Asaja, reunida este viernes en sesión ordinaria, ha pedido la dimisión de la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, por sus mensajes "alentando al boicot" de las fresas de Huelva, según ha informado la organización.

En concreto, Asaja ha afirmado que Ribera "apoya" una campaña ciudadana germana para que los supermercados de Alemania no vendan fresas de Huelva, lo que para la organización es "inadmisible y constituye una clara agresión hacia miles de productores y sus familias".

En la misma línea, Asaja ha explicado que "resulta inaudito que desde el propio Gobierno se esté constantemente lanzando mensajes en contra del sector agrario español". También ha pedido a Pedro Sánchez y a su gabinete no utilizar a los agricultores como "arma arrojadiza en la confrontación política".

Desde la organización, han señalado que las consecuencias de este tipo de declaraciones pueden ser "desastrosas" para un sector

que pasa por momentos "difíciles e inciertos".

El sector productor de fresa y otros frutos rojos contribuye a las exportaciones del sector agroalimentario con cerca de 600 millones de euros anuales y da trabajo, de manera directa, a 100.000 personas, según ha detallado Asaja.