Pedro Sánchez y Teresa Ribera difunden una campaña contra las fresas de Huelva

"El negacionismo arruina nuestro medioambiente y corre el riesgo de arruinar las economías locales. Salvemos Doñana". Autor: Pedro Sánchez. "Alerta entre los consumidores alemanes que amenazan con un boicot a las fresas españolas. Es imprescindible despejar YA cualquier duda: Juanma Moreno debe retirar de inmediato la ley de regadíos que amenaza Doñana". Autora: Teresa Ribera. El presidente de la Junta salió al paso de la difusión de una campaña contra los frutos rojos andaluces por parte del presidente y la ministra de Transición Ecológica. "La manipulación se les ha ido de las manos. Hablar mal de #Andalucía y sus agricultores en Europa tiene estas consecuencias. Están jugando con el pan de miles de familias. Doñana se salva con más compromiso y menos demagogia. ¡Ya está bien!", defendió Moreno.

Tras las elecciones municipales del 28-M, el PSOE sufrió un descalabro en la zona de Huelva. El PP por primera vez tiene mayoría absoluta en la Diputación. El PP ha ganado en Lucena del Puerto y Rociana del Condado (Huelva) en las elecciones municipales del 28M, dos de los cinco municipios -junto a Almonte, Bonares y Moguer- afectados por la Proposición de Ley (PDL) para regularizar regadíos de la Corona Norte de Doñana. Por su parte, Vox solo consigue representación en Almonte, con un concejal.

Desde la Junta de Andalucía, su portavoz, Ramón Fernández-Pacheco, señaló que "nos encontramos con un presidente del Gobierno que lejos de defender y dar la cara por su país, se pone del lado de los que atacan a Huelva. Es demencial. El Gobierno de España está para defender a España, no para defender a los que atacan a España". "El propio Gobierno de España se ha pasado muchos meses dando pábulo a ese bulo que venía a decir que la proposición de ley atacaba a Doñana cuando es rotundamente falso. Aquí tenemos las consecuencias", expuso el portavoz andaluz.

"La Fresa de Huelva no es el enemigo, es el medio por el que viven cientos de familias en Huelva, el deber de un Gobierno responsable es defenderlo, es lo que va a hacer el Gobierno de Andalucía, ponerse a su lado. Lamentamos mucho que Pedro Sánchez y Teresa Ribera hayan decidido ponerse al lado de los que atacan a Huelva", criticó el portavoz andaluz. "Y nos quieren llevar a desviar el mensaje de lo importante. ¿Qué estamos haciendo para paliar la sequía? El Gobierno central no quiere que hablemos de eso, porque no han hecho absolutamente nada", explicó Fernández-Pacheco.

Por su parte, el portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha urgido este miércoles al presidente de la Junta, Juanma Moreno, a retirar la proposición de Ley de PP y Vox que tramita el Parlamento andaluz para regularizar regadíos en la comarca onubense de la Corona Norte de Doñana para evitar el "revés socioeconómico" para la provincia de Huelva que supone el boicot iniciado en Alemania contra la fresa de Huelva por los efectos de su cultivo para el Parque Natural, recogió Ep. El mismo día en que la Mesa de la Comisión de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda debe decidir el listado de comparecientes sobre la proposición de ley de regadíos, García ha lamentado en rueda de prensa que "desgraciadamente se está produciendo un boicot en Alemania a la fresa de Huelva debido a las políticas de terrorismo medioambiental que está llevando a cabo el Gobierno andaluz y a esta ley que tiene el objetivo declarado de cargarse Doñana, que están sonando en todo el mundo y están provocando graves consecuencias económicas para el país y la provincia de Huelva", continuó Europa Press.

La portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha instado este miércoles al Grupo Popular a "retirar hoy mismo" la proposición de ley registrada junto a Vox para regularizar regadíos en torno al Parque Nacional de Doñana si ya han logrado los 'populares' en las elecciones locales del pasado domingo, 28 de mayo, "el puñado de votos que querían" en municipios onubenses, recogió Europa Press.