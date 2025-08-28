Iberdrola instala más de 1.300 puntos de recarga operativos en Andalucía

Iberdrola ha alcanzado los 1.328 puntos de recarga operativos en Andalucía, y suma ya 2.600 rápidos y ultrarrápidos en toda España, tanto en su red propia como en la de Iberdrola | bp pulse. En total, ha superado los 9.600 puntos de recarga en el país, consolidando así su liderazgo como la mayor red de recarga pública tanto en la comunidad como a nivel nacional. De esos más de 1.300 puntos, 361 se ubican en la provincia de Málaga, 244 en Sevilla y 209 en Granada. Todos los puntos de recarga de la compañía cuentan con energía 100% verde, procedente de fuentes renovables con garantía de origen (GdOs), según ha detallado la entidad en una nota. Con ello, además de avanzar en la electrificación, modelo energético "más eficiente" de movilidad, Iberdrola ha impulsado la transición hacia un sistema independiente de combustibles fósiles.

Asimismo, la empresa ha indicado que la extensa red pública de Iberdrola permite recorrer tanto carreteras primarias como secundarias y entornos urbanos o rurales, con estaciones rápidas y ultrarrápidas que en menos de quince minutos pueden recargar hasta un 80% la batería, siempre que el modelo de vehículo lo permita. Por otro lado, ha señalado que el "pionero" plan de movilidad de Iberdrola, en marcha desde 2016, tiene como objetivo facilitar la recarga en todos los ámbitos: pública, residencial, empresas y aparcamientos. En Andalucía, la compañía ha llevado esta infraestructura tanto a grandes ciudades como a municipios más pequeños, de manera que los usuarios 28 de agosto de 2025 de vehículo eléctrico puedan recorrer la comunidad con plena seguridad y sin dificultad.

Para facilitar la accesibilidad, Iberdrola ha puesto a disposición de los conductores su aplicación de movilidad, "la más valorada del sector", que permite localizar los puntos cercanos, conocer su estado en tiempo real, reservar, pagar con tarjeta bancaria, RFID o cualquier tarjeta registrada en la app, consultar el histórico de consumos o establecer rutas óptimas en los viajes. Además, ofrece notificaciones del fin de la recarga y acceso a una comunidad de usuarios con información útil y novedades del sector.

Por otro lado, Iberdrola ha apostado por la movilidad eléctrica como "pieza clave" para luchar contra el cambio climático y avanzar hacia un modelo energético sin emisiones, que permita mejorar la calidad del aire en las ciudades andaluzas. Además, la compañía ha impulsado así la transición energética, un proceso que transformará nuestra forma de generar y consumir energía, y en el que el transporte desempeña un "papel clave" al ser el principal emisor de gases de efecto invernadero.

En este contexto, Iberdrola se ha consolidado como un "actor fundamental" en el despliegue de soluciones de movilidad eléctrica en Andalucía, con acuerdos con administraciones, instituciones y empresas, ofreciendo además soluciones a medida como el suministro de energía verde a través de PPAs, autoconsumo, bombas de calor o la electrificación de procesos industriales.