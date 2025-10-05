Cuatro heridos en un atropello en un paso de peatones durante la Magna de Jaén

Cuatro personas han resultado heridas en un atropello registrado el sábado por la tarde en un paso de peatones de Jaén, ciudad que se encuentra en plena celebración de la procesión Magna, con miles de personas en sus calles.

Según ha informado el servicio Emergencias 112, varios testigos han llamado sobre las 17:30 horas para pedir ayuda porque un turismo había atropellado a varias personas en la confluencia entre las avenidas Ruiz Jiménez y Madrid.

De inmediato, el centro coordinador ha activado a la Policía Local y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, quienes han confirmado que el el atropello ha ocurrido en el paso de peatones más cercano a la avenida Ruiz Jiménez y que cuatro personas han resultado heridas y han sido evacuadas a un centro hospitalario.

No han trascendidos más datos sobre las circunstancias en las que se ha producido este suceso, si bien no consta que haya afectado ni que haya estado relacionado con la celebración de la Magna.