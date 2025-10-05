Acceso

El tiempo este domingo 5 de octubre en Andalucía

Nubes en la vertiente mediterránea, despejado en el resto

GRAFAND8223. SEVILLA, 28/04/2025.- Turistas en la Plaza de España de Sevilla, este lunes al que acompaña el buen tiempo en Andalucía. EFE/José Manuel Vidal
Turismo con el buen tiempo en SevillaJose Manuel VidalAgencia EFE
  Redacción Andalucía
Sevilla Creada:
Última actualización:

Los cielos estarán este domingo poco nubosos o despejados en Andalucía, aumentando durante la tarde a intervalos nubosos en la vertiente mediterránea, donde no se descartan precipitaciones débiles y dispersas a partir de la tarde.

Las temperaturas experimentarán en general pocos cambios, aunque las mínimas descenderán localmente, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En las provincias de Córdoba y Sevilla se registrarán las máximas más altas, con 34 grados, seguidas de Granada (33); Jaén (31) y Huelva, donde se alcanzarán los 30 grados.

Los vientos soplarán variables flojos, tendiendo a componente este moderados en el litoral mediterráneo durante la tarde, y de poniente moderado en el Estrecho tendiendo al final del día a levante moderado.

