El tiempo este domingo 5 de octubre en Andalucía

Los cielos estarán este domingo poco nubosos o despejados en Andalucía, aumentando durante la tarde a intervalos nubosos en la vertiente mediterránea, donde no se descartan precipitaciones débiles y dispersas a partir de la tarde.

Las temperaturas experimentarán en general pocos cambios, aunque las mínimas descenderán localmente, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En las provincias de Córdoba y Sevilla se registrarán las máximas más altas, con 34 grados, seguidas de Granada (33); Jaén (31) y Huelva, donde se alcanzarán los 30 grados.

Los vientos soplarán variables flojos, tendiendo a componente este moderados en el litoral mediterráneo durante la tarde, y de poniente moderado en el Estrecho tendiendo al final del día a levante moderado.