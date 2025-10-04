¿Dónde se produjo la primera derrota de Napoleón en suelo español?

El municipio de Bailén (Jaén) celebra durante este fin de semana la Recreación Histórica de la Batalla de Bailén para rememorar los hechos ocurridos el 19 de julio de 1808, que supusieron la primera derrota de las tropas napoleónicas en campo abierto.

Más de 450 recreadores procedentes de 38 asociaciones nacionales e internacionales, 3 cañones, 14 caballos y alrededor de 140 kilos de pólvora componen el fuerte de esta acción turística, cultural e histórica en un Bailén que retrocede a 1808.

Las actividades incluyen un mercado de época y una cantina, además de sumar la participación de diferentes establecimientos que acomodan su oferta a la gastronomía del siglo XIX.

El delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte, José Ayala, ha resaltado “el gran patrimonio turístico, cultural e histórico que atesora la provincia de Jaén, con la ciudad bailenense como ejemplo de uno de los eventos turísticos y culturales más emblemáticos de toda Andalucía y, sin duda, una cita imprescindible para los amantes de la historia y de la emoción”.

Igualmente, Ayala ha subrayado que se trata de un evento “consolidado como una auténtica experiencia turística donde la historia marida con la gastronomía, la música, el arte y la vida de un pueblo que abre sus puertas de par en par”.

“En Bailén el viajero no es espectador, es parte de la historia”, ha remachado.