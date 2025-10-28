SOS en Jaén: temporeros de la aceituna durmiendo en la calle ante la pasividad de las administraciones

Cáritas ha constatado que ya hay en Jaén temporeros que llegan en busca de trabajo en la recogida de la aceituna "durmiendo en la calle ante la falta de un lugar donde pernoctar". Por ello, ha reclamado a las administraciones competentes que den respuesta a la situación, garantizando "el trato digno que toda persona merece".

Así lo ha denunciado este martes la coordinadora de Cáritas Interparroquial de Jaén, Fátima Jerez, quien ha asegurado que la situación "ha ido empeorando de manera progresiva desde mediados de este mes de octubre".

"La demanda de asistencia en los recursos con que cuenta Cáritas ha crecido de manera exponencial. El adelanto de la llegada de las personas temporeras es un hecho constatable y, lamentablemente, un año más está teniendo como consecuencia que decenas de ellos estén durmiendo al raso, ante la imposibilidad de acceder a un lugar en el que pernoctar", ha explicado en una nota.

"Tanto el Centro de Día Santa Clara, como el Comedor de San Roque y la Casa de Acogida Nuestra Buena Madre no dan abasto para responder al significativo aumento de la demanda, que ha llevado a Cáritas a multiplicar los esfuerzos y los recursos para garantizar a estas personas la cobertura de sus necesidades básicas", ha destacado.

En este sentido, ha afirmado que en el Centro de Día Santa Clara --donde se ofrece desayuno, almuerzo, lavandería e higiene personal-- se ha pasado de una media diaria de 40 personas atendidas a superar las 120, "lo que significa triplicar su atención".

Por su parte, el Comedor de San Roque ha pasado de una media de atención de 80 personas a ofrecer, el pasado sábado, 215 cenas. Asimismo, las 24 plazas de la Casa de Acogida Nuestra Buena Madre "llevan varias semanas cubiertas por completo y cada día al menos hay una veintena de peticiones que quedan sin poder atenderse".

Ante esta situación, Jerez ha hecho un llamamiento a las administraciones públicas competentes para dar respuesta con sus recursos, con el objetivo de "garantizar el trato digno que toda persona merece".

"Mirar para otro lado y aferrarse a plazos preestablecidos no es la respuesta que, como sociedad, esperamos de nuestros representantes públicos. Valoramos los avances y las medidas impulsadas a lo largo de los últimos años, pero la realidad nos demuestra que resultan insuficientes si tenemos que seguir contemplando cómo decenas de personas temporeras duermen en la calle", ha apostillado.

Al respecto, ha demandado que las administraciones públicas "estén a la altura de las circunstancias" y aporten soluciones "adecuadas y dignas ante situaciones sobrevenidas". Ha aludido, por ejemplo, a "la ampliación extraordinaria de plazas en recursos públicos o el adelanto de la apertura de albergues para dar cobijo a las personas temporeras". Unos centros para los que el Foro Provincial para la Atención de las Personas Migrantes ha planteado la apertura entre el 17 y el 21 de noviembre.

DISPOSITIVO DE CALLE

Ante la actual situación, Cáritas Interparroquial de Jaén ya ha puesto en marcha el dispositivo especial de atención a temporeros. Así, "de lunes a domingo por la noche, personas voluntarias recorren las calles de la capital en distintos grupos para detectar a personas durmiendo al raso, facilitarles información y conocer sus necesidades".

"Desde Cáritas agradecemos la entrega y la generosidad de todas las personas que aportan su tiempo, su capacidad de escucha y su acogida a quienes vienen de fuera buscando su sustento en la campaña de recolección de la aceituna y a aportar riqueza a esta tierra", ha concluido la coordinadora.