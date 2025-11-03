Juanma Moreno presenta hoy su libro "Manual de convivencia. La vía andaluza"

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, presenta hoy en Sevilla su primer libro, titulado 'Manual de convivencia. La vía andaluza'. Según anunció en un comunicado la editorial Espasa, encargada de la publicación del libro, Juanma Moreno lo presentará en un acto a las 19:00 horas en la Real Fábrica de Artillería de Sevilla.

Según la editorial, 'Manual de Convivencia' es un ensayo sobre una "forma particular de hacer política, un alegato en favor de la cordialidad, del respeto e incluso del afecto hacia el adversario". Dividido en 32 capítulos breves, Juanma Moreno, "una de las figuras más relevantes del panorama político español actual, evoca en este libro sus memorias políticas desde que llegó a la presidencia de Nuevas Generaciones del Partido Popular hasta el día de hoy, en el que preside la Junta de Andalucía con mayoría absoluta", según el comunicado.

Espasa señala que, en estas páginas, "el autor reflexiona sobre la convivencia como un valor esencial de la vida pública y privada, y sobre la necesidad de recuperar el respeto, la empatía y la serenidad en el debate social". "A través de su experiencia personal y política, Moreno reivindica el poder del diálogo, la moderación y el entendimiento como herramientas para construir una sociedad más justa y cohesionada", según se añade.

El libro aborda, además, "cuestiones universales como la responsabilidad de los líderes, la gestión del cambio o la importancia de escuchar al otro", según el comunicado de la editorial, donse se apunta que, "con un tono cercano y didáctico, propone una manera de ejercer la política -y de vivir- basada en el sentido común, la templanza y la voluntad de acuerdo; en definitiva, un llamamiento a volver a lo esencial, convivir desde el respeto y la palabra serena".

El pasado 1 de octubre, durante un acto en Sevilla, Moreno se pronunció sobre su libro, señalando que plasma "reflexiones políticas y personales" de sus años como presidente del Gobierno andaluz y de su etapa anterior, cuando ejercía la labor de oposición en Andalucía.