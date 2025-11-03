Acepta 18 años de cárcel por asesinar a su marido junto a su amante

La mujer acusada de asesinar a su marido en noviembre de 2021 en Dos Hermanas (Sevilla) ha aceptado este lunes una condena de 18 años de cárcel por este crimen, mientras que su "amante", que además era amigo del fallecido, se ha conformado con 12 años de prisión.

Este acuerdo de las partes ha evitado la celebración del juicio con jurado popular previsto desde este lunes en la Audiencia de Sevilla, en el que la Fiscalía pedía inicialmente 25 años de cárcel para ella, esposa de la víctima, y 20 para él, amigo del fallecido y "amante" de la acusada.

Tanto la mujer como su "amante" han sido condenados por un delito de asesinato con alevosía, con la atenuante de confesión, a la que se suma la de drogadicción en el caso de él, ha informado a los periodistas la abogada de la acusación particular, Helena Martínez.