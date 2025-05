La Junta critica que Yolanda Díaz no pidiera "disculpas" en un acto en Sevilla tras su "insulto" a los andaluces

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos europeos y portavoz del Ejecutivo andaluz, Carolina España, ha criticado este lunes que la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no pidiera ayer "disculpas", durante el acto que tuvo en Sevilla, tras su "insulto" a los andaluces por decir que "de Madrid para abajo no era Europa" por la tasa de desempleo.

En declaraciones a Canal Sur Radio, la consejera andaluza ha señalado que aunque Yolanda Díaz afirma que ella "no dijo" eso en la Conferencia sectorial de empleo de la pasada semana, "hay testigos que dicen que sí" lo dijo, como varios consejeros de comunidades que estuvieron en la reunión.

Para España, que una vicepresidenta segunda del Gobierno diga que "Andalucía no es Europa" es un "insulto a los andaluces, y lo peor es que estuvo aquí ayer y no pidió disculpas".

Ha señalado que también es un "insulto a los andaluces" que Andalucía reciba "la mitad de los fondos" que se dan a otras comunidades autónomas, como Cataluña, para abordar la lucha contra el desempleo.

"¿Por qué Andalucía siempre tiene que ser menos que el resto?", ha preguntado Carolina España, quien ha señalado que no podemos admitir que "nos den menos que a los demás". "No queremos ser más que nadie, pero tampoco vamos a permitir ser menos", ha recalcado la consejera, quien ha denunciado los "agravios" que está sufriendo Andalucía con el sistema de financiación autonómica o con los fondos para la dependencia.

Toda esa situación, según ha agregado, "va sumando y, al final, hace que nos rebelemos, porque realmente lo que estamos es defendiendo los derechos de los andaluces".