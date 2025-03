Andalucía encara las mejores semanas del año de su calendario. Quizás es preferible decir «días» porque cada cual encuentra en el almanaque las fechas concretas que marcan el inicio y el fin de la Cuaresma. Probablemente ya hace muchos años que este periodo no se celebra como debiera y sólo se vive ya como el inicio de la peor de las semanas del año. Lo que en el lenguaje «hooligan» se califica como «la previa» de no sabemos ya qué exactamente. No han pasado ni siete días y ya sufrimos el rosario de mal gusto que el universo «kofrade» expande por todos los espacios posibles: pregones, meditaciones, quinarios y viacrucis en el mundo real; vídeos, directos, programas, entrevistas, lo que sea en el mundo irreal de las redes sociales donde cabe todo. Hasta el ridículo de quienes malinterpretan la legítima lucha por los derechos sociales de colectivos como el homosexual con la realidad del tiempo sagrado de las cofradías. Gazpacho de gazpachos para hacer el mamarracho bajo el Arco. En fin,... serán los «signos de los tiempos», como escribió Pablo VI. Ése sí que fue un buen Papa, por cierto. Pero no todo hay que acharcarlo el extraño mundo que vivimos, las cofradías, bueno ellas no, sus juntas de gobierno, son las responsables del cambalache de una actividad devocional y religiosa en una actuación destinada al turismo y al público de internet. Que en realidad, es lo mismo. Nos cargamos nuestras ciudades hace 10 años con la llegada de los pisos turísticos y ahora vamos a por la segunda fase: la conversión de nuestras tradiciones de manera radical en la programación necesaria para el que nos visita. Ya ha habido pitadas a un paso en Sevilla el pasado Martes Santo porque la cuadrilla no lo meció como salía en Youtube. Frustración, inmadurez y falta de educación en todos los sentidos. A lo mejor toda esta turra no es más que el síntoma producto de que mi recuerdo más antiguo de una Semana Santa sucedió hace 40 años un Jueves Santo lloviendo.