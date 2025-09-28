Llega la ansiada lluvia a Andalucía: aviso amarillo en estas provincias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) espera para este domingo en Andalucía cielos cubiertos acompañados de precipitaciones moderadas que se irán extendiendo de oeste a este a lo largo de la jornada y que pueden ser persistentes en el interior de la vertiente atlántica. Las temperaturas mínimas experimentarán pocos cambios en el litoral mediterráneo y zonas del interior oriental, pero ascenderán en el resto; mientras que las máximas no variarán en el extremo oriental y descenderán en el resto, pudiendo ser notable la caída del mercurio en Sierra Morena y el entorno de Grazalema.

Debido a las precipitaciones persistentes que se esperan para este domingo, la Aemet ha activado avisos de color amarillo en las provincias de Córdoba, Sevilla y Huelva a partir del mediodía. En cuanto al viento, soplará flojo de suroeste, aumentando a moderados y con intervalos fuertes en el litoral por la tarde en la mitad occidental, mientras que en el resto, vientos flojos variable, con predominio de la componente oeste.

Por su parte, poniente de moderado a fuerte en el litoral mediterráneo, sin descartar rachas muy fuertes en el poniente almeriense por la tarde. Las máximas irán desde los 24 grados en Cádiz a los 29 grados en Granada, con mercurios que no superarán los 26 grados en Sevilla y Huelva; los 27, en Córdoba, Málaga y Jaén, y los 28, en Almería.