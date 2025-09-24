Llegó el otoño y quiere quedarse: continúa el descenso de temperaturas en Andalucía

Si hasta el pasado fin de semana eran noticia las inusuales altas temperaturas registradas bien entrados en septiembre, a partir de este lunes la tónica ha pasado a ser otra; en la que el clima se ha suavizado mucho y los andaluces amanecen diariamente con una sensación mucho más fresca.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este miércoles en Andalucía cielos con intervalos nubosos de nubes altas y temperaturas en descenso.

Habrá nubes bajas en la vertiente mediterránea durante la primera mitad del día, acompañadas de precipitaciones débiles en el litoral y en las sierras.

Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero descenso, seguirán sin cambios en la mitad oriental de la comunidad e irán en ascenso en el resto, y las máximas también bajarán en la parte occidental de la vertiente mediterránea, con pocos cambios en el resto.

Los vientos serán flojos variables, con predominio de la componente este, de levante moderado en el litoral mediterráneo y en la provincia de Cádiz, con intervalos fuertes en el Estrecho.

Mañana se prevén cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución diurna en las sierras, probabilidad de chubascos ocasionales en las sierras del tercio oriental, temperaturas con pocos cambios y vientos flojos variables, con intervalos fuertes de levante en el litoral mediterráneo oriental y en el Estrecho.