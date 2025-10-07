Condenado por suplantar a un abogado en la compraventa de un inmueble en la Costa del Sol

La Audiencia Provincial de Málaga ha condenado a un hombre por suplantar a un abogado en la compraventa de un inmueble en la Costa del Sol y así apoderarse de unos pagos que habían acordado para tramitar la compra de dicha propiedad.

El Tribunal considera que el acusado es responsable de un delito de estafa agravada en grado de tentativa y le impone una pena de once meses de prisión y multa de cinco meses con una cuota diaria de diez euros, según la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE.

En los hechos probados se destaca que el procesado "articuló una maniobra engañosa" para realizar un desplazamiento patrimonial y para ello fingió ser el abogado que le asistía en la gestión de la compraventa del inmueble suplantando su identidad.

Remitió un correo a la víctima en el que le hizo creer que había cambiado de cuenta bancaria y le indicó dónde debía hacer las transferencias de los pagos acordados con el letrado para así conseguir un enriquecimiento injusto de casi 700.000 euros.

El acusado, al final, no pudo disponer de dichos fondos al percatarse a tiempo el abogado y el cliente que alertaron a la entidad bancaria para que bloqueara la operación.