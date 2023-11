Estrella el coche contra un cajero automático porque no le daba dinero

Un hombre ha sido detenido por la Policía Local de Málaga por estrellar su vehículo a plena luz del día contra un cajero automático porque no le daba dinero. Los transeúntes no llegaban a entender lo que sucedía pero muchos de ellos grabaron con sus móviles la secuencia de los hechos que no ha tardado en hacerse viral.

En las imágenes se puede ver como este individuo arremete con el coche en varias ocasiones contra la sucursal bancaria. De hecho, se puede deducir rápidamente que no se trata de un accidente de tráfico, sino una acción intencionada. El vídeo fue subido por diferentes personas a las redes sociales.

Los hechos sucedieron ayer domingo,concretamente en una sucursal bancaria de la calle Alcalde Joaquín Quiles, a la hora en la que estaba celebrándose la manifestación contra la amnistía, lo que dio pie a comentarios jocosos de tuiteros. Esta persona acabó siendo arrestada por la Policía Local y siendo puesta