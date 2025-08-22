Málaga cerrará su Feria con una ocupación hotelera del 93,12 por ciento, lo que supone un incremento de casi un punto respecto al año pasado, según la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos).

Estos datos suponen un incremento de las previsiones iniciales de la patronal hotelera, ya que a 14 de agosto fijaba el cierre de la Feria con una ocupación hotelera del 89,91 por ciento, ha informado Aehcos este viernes en un comunicado.

Tanto en la edición de 2025 como en la de 2024, el mayor índice de ocupación hotelera se ha registrado al principio de la Feria, coincidiendo con la noche de los fuegos artificiales y el primer fin de semana de las fiestas.

Este año los establecimientos hoteleros han estado ocupados en un 96,70 por ciento entre el 14 y el 17 de agosto, mientras que en 2024 lo estuvieron en un 95,61 por ciento entre el 16 y el 19 de agosto.

Respecto a los días siguientes, la ocupación se prevé del 90,40 por ciento desde este viernes hasta el final de la Feria, frente a un 87,38 por ciento el año pasado en el tramo final de las fiestas.

En cuanto a la procedencia de los visitantes alojados en los establecimientos de alojamiento turístico durante esta Feria de 2025, el 40 por ciento de los visitantes ha sido de procedencia nacional y un 60 por ciento, de procedencia internacional, datos muy similares a los de la Feria de 2024.

"En principio, desde Aehcos estamos satisfechos con los resultados de ocupación registrados en esta Feria, puesto que superan, aunque muy ligeramente, los datos registrados el pasado año y también se sitúan por encima de nuestras previsiones iniciales", ha afirmado Francisco Moro, vicepresidente de Aehcos por Málaga capital.

Por ello, se puede "concluir que la demanda de última hora ha incrementado las reservas con un comportamiento bueno también durante el segundo fin de semana de Feria", ha añadido Moro.