Fallece en Málaga la cantaora Adelfa Soto

La cantaora Adelfa Soto ha fallecido este sábado en Málaga a los 88 años. Nacida en Valencia en 1937 se trasladó a Málaga siendo niña.

Adelfa Soto era hija de los artistas La Niña de La Puebla y Luquitas de Marchena, hermana de Pepe Soto y madre de la actriz Adelfa Calvo Soto.

En Málaga obtuvo un premio en un concurso radiofónico con tan sólo diez años. Con once años actuó en el Circo Price de Madrid y en 1952 figuró en el espectáculo 'Manojo de Coplas', junto a sus padres, en Almería y otras provincias.

En 1952, debutó en el Teatro Calderón de Madrid, con el espectáculo 'Alegrías de Juan Vélez', de Juanito Valderrama. Desde esta fecha se sucedieron sus giras por la geografía española. Al margen de sus continuas giras, también actuó en salas de fiesta e intervenido en diversas películas.

Adelfa Soto formó a muchos de los artistas en el género de la copla que ha dado la ciudad de Málaga, donde cuenta con unos jardines con su nombre en la plaza Prudencio Jiménez, en el barrio de Gamarra, donde residía.

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha despedido "con pesar a la cantaora Adelfa Soto, hija de la Niña de la Puebla". "Enmudece la voz de una maestra de la copla y una gran artista", ha escrito en un mensaje en X, consultado por Europa Press, en el que también ha trasladado "un abrazo a su familia, en especial a su hija, la actriz malagueña Adelfa Calvo. Descanse en paz".