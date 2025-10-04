Acceso

Ocho heridos tras una explosión de un barco en el puerto deportivo de Fuengirola

El barco, que acabó hundido, navegaba por la bocana

Ocho personas han resultado heridas, tres de ellas de consideración, en una explosión de un barco en el puerto deportivo de Fuengirola (Málaga).

Sobre las 12.20 horas de este sábado se ha producido un incendio en una embarcación que navegaba por el Puerto Deportivo, a la altura de la bocana, según ha informado el Ayuntamiento de Fuengirola, que ha precisado que por motivos que se desconocen se produjo una explosión y el barco comenzó a arder.

Inmediatamente ha actuado el Servicio de Salvamento y Socorrismo, los bomberos, Policía Local y Guardia Civil.

El Ayuntamiento ha destacado que en pocos minutos, socorristas del Servicio de Salvamento han llegado hasta los tripulantes para ponerlos a salvo.

En total, iban embarcadas ocho personas. Todas resultaron heridas y tres de ellas de consideración, que inmediatamente han sido puestas a disposición de los servicios médicos de emergencia.

Fruto de la deflagración, la embarcación se ha hundido y los responsables de la Agencia Andaluza de Puertos están siguiendo la situación de cerca para valorar la aplicación de medidas antivertidos.

