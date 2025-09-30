Los hoteles hacen balance de la Comic-Con: 94 % de ocupación y un mayor impacto económico

La celebración de la primera San Diego Comic-Con Málaga entre el 25 y el 28 de septiembre ha dejado una ocupación superior al 94 % en los hoteles de la ciudad, donde ha generado entre un 12 y un 18 % más de impacto económico respecto al habitual en esas fechas, según el balance de la patronal hotelera Aehcos.

La asociación ha señalado este martes en un comunicado que el incremento de reservas con motivo de esta cita internacional no se ha dejado sentir solo en los establecimientos de Málaga capital, sino también en otros municipios de la provincia como Torremolinos, Fuengirola, Benalmádena, Estepona, Marbella, Rincón de la Victoria o Nerja.

Su presidente, José Luque, ha expresado su satisfacción por la repercusión en el sector del evento. "Los efectos han sido muy positivos", no solo por el índice de ocupación hotelera, sino también por la repercusión económica, que se ha incrementado entre un 12 y un 18 %, ha apuntado.

Según datos facilitados por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga, por la Comic-Con Málaga han pasado más de 120.000 personas procedentes de 20 países diferentes.

El evento, que se celebrará al menos dos ediciones más en Málaga, ha supuesto un impacto directo en esta ciudad y su área metropolitana de 50 millones de euros, según dijo este sábado el consejero andaluz de Turismo, Arturo Bernal.

Por la primera edición europea de la convención más importante del mundo del cómic han desfilado actores como Arnold Schwarzenegger, Jared Leto, Luke Evans, Aaron Paul o Gwendoline Christie.