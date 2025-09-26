El precio de la vivienda en Málaga rompe un nuevo récord

La provincia de Málaga se sitúa entre las más caras del país para la compra de una vivienda usada tras alcanzar un nuevo precio máximo de 3.842 euros por metro cuadrado el pasado agosto, lo que supone un 13,8 % más que un año antes, según los datos del portal inmobiliario Idealista.

Los actuales precios en la provincia malagueña "apuntalan la expansión de la Costa del Sol como un polo cada vez más destacado en el mercado inmobiliario", según ha destacado el portal en un comunicado.

Entre las 27 localidades malagueñas con precios más caros de la vivienda y en máximos destacan Marbella (5.258 €/m2), Benahavís (5.205 €/m2), o Fuengirola (4.301 €/m2), pero también suman un precio récord en Benalmádena (3.903 €/m2), Ojén (3.863 euros/m2), Torremolinos (3.740 euros/m2) Nerja (3,734 euros/m3) o Algarrobo-Costa (3.614 euros/m2).

Todos estos municipios se sitúan por delante del precio de Málaga capital, con 3.549 euros/m2. Mientras tanto, las principales subidas se produjeron en Almayate Bajo (Vélez-Málaga), que lideró el crecimiento con un 31,1 %, seguido por Algarrobo-Costa (27,6 %), Ojén (25,6 %), Caleta de Vélez (25,1 %) o Frigiliana (20,1 %).

En Málaga capital, los precios aumentaron un 15,6 %, mientras que en Torremolinos el alza fue del 17,3 %, un 11,2 % en Estepona o un 5,7 % en Marbella, ha detallado.