Siete médicos de guardia intoxicados en la cafetería del Hospital Virgen la Victoria de Málaga

El Sindicato Médico de Málaga (SMM) ha informado de un caso de siete médicos de guardia intoxicados en la cafetería del Hospital Virgen de la Victoria. Los hechos ocurrieron el pasado domingo, y el sindicato señala que "al menos siete médicos de guardia del centro hospitalario sufrieron un gravísimo episodio de intoxicación gastrointestinal tras comer en este espacio".

El SMM expone que varios de ellos tuvieron que ser ingresados en el área de Observación debido a la intensidad de los síntomas, en un nuevo caso de estas características debido a la dejadez de la Dirección del hospital.

"Esto confirma lo que este sindicato lleva años alertando: la cafetería del personal se ha convertido en un riesgo real para la salud, ante la inacción persistente de la Dirección del centro y de los responsables del SAS, que han permitido que esta situación llegue a límites inaceptables", exponen.

Para el SMM, "a la baja calidad, el deterioro evidente del servicio y las dudosas condiciones higiénicas, se suma el hecho de que los profesionales se ven obligados a compartir el espacio con pacientes y acompañantes, sin un comedor propio, sin intimidad, sin seguridad y sin respeto alguno por sus condiciones laborales. Esta situación es indigna y supone un desprecio absoluto hacia quienes sostienen la actividad asistencial del hospital".+

Según el SMM no es la primera vez que ocurre un caso de este tipo: "Hace un año ya se registró un episodio similar y no se adoptaron medidas efectivas para evitar que volviera a repetirse. Que profesionales de un hospital público acaben atendidos en su propio centro por haber comido en él es, sencillamente, vergonzoso, inadmisible e impropio de un sistema sanitario que pretende llamarse de calidad".

El sindicato ha exigido una investigación urgente, exhaustiva e independiente; la depuración de responsabilidades en todos los niveles directivos y operativos implicados; una inspección sanitaria completa del servicio de cafetería; medidas contundentes "y no cosméticas"; y la habilitación de un comedor exclusivo para profesionales.

Por último, el SMM exige la dimisión de la Dirección Económica- Administrativa y Servicios Generales del hospital "como responsable directa de esta situación insostenible que está generando serios problemas de salud tanto a los profesionales como a los usuarios del centro".

RESPUESTA

Por otra parte, fuentes sanitarias consultadas sobre este suceso, han confirmado que se han detectado "algunos casos con sintomatología intestinal de carácter leve en profesionales" en el referido día.

"Desde el servicio de medicina preventiva del hospital, y como suele ser habitual en estos casos, se ha trasladado esta información a salud pública para que proceda a realizar la inspección protocolaria para conocer las causas", añaden.