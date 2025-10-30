El presidente de la Diputación de Málaga explota contra el Gobierno ante los atascos en la A-7

"Hoy ha vuelto a quedar demostrado que los graves problemas de tráfico en la A7, especialmente en la zona oriental, no se deben solo a la falta absoluta de inversiones por parte del Gobierno de Pedro Sánchez", así comienza el comunicado mediante el cual el presidente de la Diputación de Málaga, Francis Salado, denuncia en primera persona los atascos continuos que se producen en la autovía malagueña.

La gota que ha colmado el vaso para el también alcalde de Rincón de la Victoria ha sido el atasco que ha tenido lugar esta mañana, cuando un camión averiado anoche en torno a las 22.45 horas a la altura de Parque Victoria ha bloqueado por completo el tráfico ya que la incidencia no se ha resuelto a lo largo de la madrugada.

"Es absolutamente inadmisible que ni la Dirección General de Tráfico, con Aida Vilaret a la cabeza en Málaga, ni la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes, ni la Subdelegación de Gobierno hayan tenido tiempo ni ganas ni capacidad durante horas y horas para retirar ese obstáculo a la circulación", se ha quejado Salado en su publicación.

Para el responsable de la Diputación de Málaga, el subdelegado del Gobierno, Jesús Salas, "se dedica a insultar y faltar al respeto a las instituciones. Y a decirnos a los malagueños que las soluciones tardarán décadas en llegar", en vez de realizar su trabajo de forma competente.

"Exijo la dimisión del subdelegado del Gobierno por su incapacidad, por su desidia y por ser indigno del cargo. Y que se asuman responsabilidades por este nuevo caos de tráfico que se podía haber evitado con las medidas que llevamos meses reclamando: un tercer carril en la ronda Este-Rincón y una grúa que intervenga con rapidez", ha declarado Salado.

La publicación en redes sociales no ha tardado en generar comentarios entre usuarios afectados que señalaron entre otras cuestiones la falta de financiación que sufre Andalucía en beneficio de las inversiones que el Gobierno realiza en Cataluña para contentar a los partidos independentistas que lo sostienen.