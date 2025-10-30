Dos detenidos por asaltar una vivienda de Mijas y golpear a su moradora octogenaria

Dos hombres han sido detenidos por la Guardia Civil y han ingresado en prisión por orden del juez como presuntos autores del robo con violencia en una vivienda de Mijas (Málaga), a cuya moradora, una mujer octogenaria, golpearon brutalmente para obligarle a que les entregara los objetos de valor.

Los autores accedieron a la propiedad escalando el muro perimetral y la víctima, que vivía sola, quedó a consecuencia de la agresión tendida en el suelo, incapaz de moverse y de pedir ayuda por la gravedad de las heridas causadas, ha informado este jueves la Guardia Civil en un comunicado.

La mujer fue socorrida al día siguiente por su hijo, que la visitaba asiduamente y dio aviso de inmediato a los servicios de emergencia.

Tras ser evacuada a un hospital cercano, le fueron diagnosticados traumatismos craneoencefálico, facial y cervical, por lo que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente.

Fruto de la investigación, la Guardia Civil localizó y detuvo a un hombre de 49 años que fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Fuengirola, cuyo titular decretó su ingreso en prisión.

También fue identificado un segundo sospechoso, un hombre de 42 años que ya se encontraba cumpliendo condena en prisión por otros delitos.