Evolution Park o cómo transformar un pueblo de 780 habitantes en el mayor parque temático natural de Europa

Carratraca, un pueblo de apenas 782 habitantes, ha puesto en marcha la construcción de Evolution Park, un parque temático de naturaleza que aspira a convertirse en uno de los principales atractivos turísticos del interior de Málaga. El proyecto cuenta con una inversión privada de diez millones de euros y prevé la creación de más de 350 empleos directos e indirectos, el equivalente a casi la mitad de su población.

La iniciativa, impulsada tras más de siete años de tramitación, se ubicará a unos cuatro kilómetros del casco urbano del municipio y prevé abrir sus puertas en 2028. Entre sus instalaciones destacarán el acuario más largo del mundo, el aviario más grande de España, un museo de historia natural, un planetario y un cine 360 grados.

Durante el acto de colocación de la primera piedra, el consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha confiado en que el parque "será un motor que generará un impacto económico y social que situará a Carratraca como un nuevo referente del turismo de naturaleza en España".

Destino mundial de la investigación y el turismo de naturaleza

Bernal ha defendido que se trata de un proyecto "único en Europa" y ha enmarcado su desarrollo en la estrategia de diversificación turística de la comunidad.

"Es mucho más que una iniciativa turística", ha señalado el consejero, quien se ha mostrado convencido de que no solo atraerá visitantes por el ocio relacionado con la naturaleza y los animales, sino también investigadores y académicos que permitirán "prescribir este destino a otros niveles y a otros públicos objetivos en el mundo".

Carratraca, ha pronosticado el titular de Turismo, "se va a convertir en un destino en sí mismo, dentro de uno mucho mayor que es la Costa del Sol".

"Proyectos como este son la mejor prueba de por qué Andalucía es, hoy, un destino líder y de referencia internacional. Un destino que no es solo sol y playa, sino también montaña, cultura, patrimonio, sostenibilidad y vida", ha afirmado.

En este punto, el consejero ha recordado que el turismo de interior "superó los 1,3 millones de visitantes, un 2% más que el año anterior", generando "un impacto económico de casi 1.800 millones de euros solo en la provincia". En su intervención, ha incidido en que el sector está "dando respuesta a los grandes retos del turismo del siglo XXI, como la sostenibilidad, la innovación, el respeto al entorno natural y social o la gestión de la estacionalidad".

Evolution Park se plantea, además, como una oportunidad para reforzar el desarrollo local en un entorno rural como el de Carratraca, donde la apuesta por el turismo de naturaleza se perfila como un elemento clave para la diversificación económica y la creación de empleo.

Al acto han acudido, además del consejero de Turismo, el presidente de la empresa Ricardo Gista; el director del parque, Javier Lazpita; la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro; y la alcaldesa de Carratraca, Marian Fernández.