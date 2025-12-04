Retiran a unos padres la custodia de dos menores en Málaga, uno positivo en cocaína

La Junta de Andalucía ha retirado la custodia de dos menores en Málaga a sus padres por un supuesto caso de "negligencia y situación de riesgo", y uno de ellos, de 2 años, dio positivo en cocaína en un reconocimiento médico.

La Consejería de Inclusión Social ha declarado su desamparo provisional, con el fin de "preservar el interés superior de los menores", y ambos se encuentran en acogimiento familiar, según han informado a EFE fuentes del Gobierno andaluz.

Según publica este jueves 'Diario SUR' la retirada de uno de los menores, una niña de 2 años, se produjo por una situación de "negligencia y riesgos", que supone, carencia alimentaria, un ambiente insalubre y falta de atención, entre otras circunstancias.

La pequeña fue asignada a una familia de acogida de urgencia y en el Hospital Materno Infantil de Málaga, durante un chequeo, detectaron que tenía restos de estupefacientes en el cuerpo y dio positivo en cocaína, señala el periódico.

Ante estos hechos, la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional en Torremolinos mantiene una investigación abierta, según han confirmado a EFE fuentes policiales.