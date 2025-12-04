Sociedad
Retiran a unos padres la custodia de dos menores en Málaga, uno positivo en cocaína
La Consejería de Inclusión Social ha declarado su desamparo provisional
La Junta de Andalucía ha retirado la custodia de dos menores en Málaga a sus padres por un supuesto caso de "negligencia y situación de riesgo", y uno de ellos, de 2 años, dio positivo en cocaína en un reconocimiento médico.
La Consejería de Inclusión Social ha declarado su desamparo provisional, con el fin de "preservar el interés superior de los menores", y ambos se encuentran en acogimiento familiar, según han informado a EFE fuentes del Gobierno andaluz.
Según publica este jueves 'Diario SUR' la retirada de uno de los menores, una niña de 2 años, se produjo por una situación de "negligencia y riesgos", que supone, carencia alimentaria, un ambiente insalubre y falta de atención, entre otras circunstancias.
La pequeña fue asignada a una familia de acogida de urgencia y en el Hospital Materno Infantil de Málaga, durante un chequeo, detectaron que tenía restos de estupefacientes en el cuerpo y dio positivo en cocaína, señala el periódico.
Ante estos hechos, la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional en Torremolinos mantiene una investigación abierta, según han confirmado a EFE fuentes policiales.
✕
Accede a tu cuenta para comentar