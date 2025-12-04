Ferraz también paralizó el expediente por acoso en Torremolinos: de comercial de peluquería a presunto acosador

La Fiscalía de Violencia sobre la Mujer de Málaga ha abierto diligencias pre procesales tras la denuncia presentada por una militante socialista contra el secretario general del PSOE del municipio malagueño de Torremolinos, Antonio Navarro, por un presunto acoso sexual.

Como en el caso de Paco Salazar, Ferraz habría paralizado las investigaciones del caso tras haber recibido la denuncia de forma interna el pasado 8 de junio. Navarro, habría llegado al municipio malagueño en 2010 procedente de Madrid, era comercial de artículos de peluquería, y desde 2019 es concejal de Torremolinos, donde ha provocado un cisma total en el partido por sus reprochables actitudes y enfrentamientos políticos con otros líderes regionales.

En general, las diligencias pre procesales en el ámbito de la Fiscalía son las que se abren tras recibir una denuncia, como es el caso, y supone realizar actuaciones previas con el fin de reunir información preliminar y decidir si interpone una denuncia o querella, o, por contra, se archivan.

En este caso concreto, la denuncia presentada señala que en el último trimestre de 2021, la denunciante comenzó a recibir "mensajes de contenido sexual, insinuaciones y proposiciones no deseadas ni consentidas", lo que generó en ella "un ambiente intimidatorio, degradante y humillante".

Así, relata una serie de mensajes enviados en el entorno laboral "pero también en horario nocturno y fuera del ámbito laboral", según el escrito, consultado por Europa Press, señalando que esto generaba "una presión insoportable e incluso miedo". Además, explica que también realizaba otras acciones que atentaban a su intimidad.

Según ha publicado Diario Sur, en el marco de conversaciones inicialmente de trabajo, el acusado envió mensajes como "No me esquives, que te quiero meter ficha", a lo que la presunta víctima responde con evasivas. "Yo sé cómo quitarte el dolor de cabeza (...) Lo a gusto que estaríamos ahora con una copa de vino y un sofá", insiste Navarro. La mujer reprocha los mensajes al secretario general y este vuelve a la carga: "No, para nada. Es que estás muy buena (...) ¿Ese escote lo has tenido siempre?". La denunciante trata de volver a evadirse, pero es imposible: "Aunque te pusieras cuello vuelto ibas a estar igual de buena".

En otra ocasión, según la conversación incluida en la documentación aportada, Navarro le pide hablar. Ella responde: "Ahora no. Acabo de llegar y estoy con la merienda y las lavadoras". El concejal no insiste en ese momento, pero al día siguiente le reprocha: "No me haces caso". Un patrón que se repite continuamente.

La situación, según se desprende de la denuncia, llegó a lo físico, "me tocó el trasero sin mi consentimiento". Tras amenazar la víctima con denunciarlo ante el partido, el denunciado intentó desesperadamente "disculparse" con la mujer con mensajes insistentes, llegando incluso a esperarla en la puerta de su casa. "En algún momento tendrás que sacar la basura", le escribió.

Los hechos se prolongan en el tiempo, pese a que la denunciante trata continuamente de evitar este tipo de mensajes. "Cuando te enfadas te pones muy guapa (...) Te ponía ahora de vuelta y media (...) Iré depilado por si tienes un desliz".

En su denuncia, la mujer sostiene que estos mensajes "han afectado gravemente a mi tranquilidad y seguridad" y que le generaban "una presión insoportable e incluso miedo de que pudiera llamar al timbre de mi casa".

Para la denunciante, estos hechos podrían constituir un delito de acoso sexual y delitos de coacciones y acoso reiterado; además de que en su caso podrían enmarcarse dentro de la violencia de género. Puesto en contacto este medio con el denunciado, este ha rechazado realizar declaraciones al respecto.