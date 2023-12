Rubio José, el malagueño que triunfa con sus textos en redes: "Es mi forma de desahogarme"

Casi medio millón de seguidores en la plataforma Instagram y varias decenas de historias publicadas en su perfil. José Antonio Sánchez, conocido en redes sociales como Rubio José, se ha ganado el corazón de un fiel ejército de adeptos con sus breves textos sobre amor, desamor y cotidianeidad. "Es mi forma de desahogarme", afirma en una entrevista con EFE.

Rubio José (Málaga, 1989) explica que su andadura comenzó de manera fortuita: "Una noche estaba tomando una cerveza con un amigo y me animó a publicar los escritos en mi perfil de Instagram. Le pedí un papel y un boli al camarero y escribí: 'Deja de medir tu vida en miedos y empieza a medirla en sueños'". Y ahí comenzó todo.

Cuando colgó esta publicación, apenas cosechaba 700 seguidores y 50 'me gusta' por publicación, mientras que ahora son 482.000 las personas que le siguen y miles de usuarios los que interactúan con sus textos a diario.

"El amor te da la vida, no te la quita", "Vamos a cuidar las despedidas, que la vida da muchas vueltas", "En Navidad piensa en todo lo que tienes en el corazón" o "Conectar sin buscarlo es lo más parecido al infinito" son algunos de los textos que el autor ha colgado en Instagram y acumulan miles de comentarios.

Celebridades como Paula Echevarría, Sara Carbonero o Beret han compartido reflexiones del autor en sus redes sociales. Estos pensamientos también han aparecido en muros de institutos, vestuarios de fútbol e incluso en bodas: "Me ha pasado de todo en poco tiempo".

Del fútbol a la escritura

La vocación de Rubio José nunca había estado relacionada con la escritura: "A mí siempre me ha gustado el fútbol, pero no quería estar fuera de Málaga. Empecé a jugar en Murcia, pero volví a casa; no lo veía como una profesión para mí".

El instagramero siempre ha trabajado en la recogida de frutas y verduras y en tiendas de alimentación que regentaba su familia en el barrio donde reside. La escritura era algo que ni siquiera contemplaba como posible salida laboral.

"A mi abuelo siempre le decía que me iba a ver en la tele jugando a fútbol, pero no llegó a verme", recuerda a EFE con emoción al hablar de una de las figuras familiares más importantes para él.

"Siempre me seguía en los partidos y ahora me podría ver en la radio o en la televisión por cosas que son más importantes que el fútbol, pues, al final, ayudo a la gente de verdad", asegura.

Escribir para recordar

Escribir reflexiones juega un papel importante en el día a día de Rubio José: "Escribo porque es una forma de desahogarme. Hay quienes se desahogan corriendo o en el gimnasio y a mí siempre me ha gustado escribir, es mi pasión".

"Siempre he escrito para mí, pero ahora lo hago para la gente", indica el malagueño al hacer memoria sobre algunos textos que han servido de ayuda e inspiración a muchos de sus seguidores.

Algunas de sus palabras acaban marcando para siempre a sus seguidores: "Una chica de Cádiz me dijo que le enviara un libro con una dedicatoria porque se la iba a tatuar. Pensé que era broma hasta que la chica me envió una foto del tatuaje y me quedé impactado".

También, hace unos meses, otra joven de Barcelona contactó con él para que le dedicara una frase para animar a su madre, enferma de un cáncer metastásico. La hija quería plasmar en una pancarta, que puso dentro de una pequeña barca en la costa valenciana, unas palabras del autor, quien terminó escribiendo: "Los más felices serán los que sepan que la vida es hoy".

'Vivir muchas veces'

Hace unos meses, el autor publicó su tercer libro, 'Vivir muchas veces', una recopilación de textos que reflejan historias personales o muy cercanas. El título viene de una conversación que tuvo con una persona mayor, a la que recuerda con cariño: "Un día me dijo: 'Hay que vivir muchas veces, morir solo una', y de ahí saqué el título".

"Este libro recoge que siempre hay que seguir hacia adelante. Vamos a tener momentos malos, perder personas y querer estar en un sitio en el que no estamos, pero la vida consiste en sacarle el lado positivo a todo", añade.

Al hacer balance de este año, Rubio José lamenta que muchas personas no manifiesten sus sentimientos: "Me encuentro a personas que me cuentan ciertas cosas al sentirse reflejadas con mis textos, pero que no lo hablan con quienes deben hacerlo".

"No transmitimos todo lo que llevamos dentro y deberíamos hacerlo, porque, al final, en la vida se trata de soltar", recalca el malagueño.