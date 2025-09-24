La zona de Málaga donde venden un piso por casi 5 millones de euros

Una vivienda que vale 4.848.800 euros y tiene 625 metros cuadrados está en venta en Málaga en la segunda torre de Metrovacesa frente al mar, cuya construcción ha concluido con un 93% de pisos ya vendidos y donde solo quedan dos más, uno de 3,8 millones y otro de 2,6 millones.

Se trata de un edificio de arquitectura vanguardista de 21 plantas de altura con 73 viviendas de 1 a 4 dormitorios con terraza, dos plazas de garaje y trastero, y forma parte de un proyecto que ha supuesto una inversión de 80,8 millones de euros y define el nuevo horizonte de la ciudad.

Esta torre, denominada 'Vision', es la tercera del complejo residencial 'Málaga Towers', que queda así completado en el Paseo Marítimo Antonio Banderas, de cuya culminación ha informado Metrovacesa, que lo considera su proyecto más emblemático en la capital malagueña.

Quedan tres opciones en el edificio, todas viviendas de 4 dormitorios y 3 baños: una en la planta 20 y de 625 metros cuadrados, de los que 216 son de terraza, por 4.848.000 euros; otra en la planta 19 con 471 metros (la terraza de 84) por 3.867.600 euros y una en la planta 17 de 325 metros (50 de terraza) por 2.645.500, en todos casos incluido el IVA, según la información que facilita la promotora.

Dispone de zonas comunes como dos piscinas exteriores, piscina climatizada, zona de 'spa', gimnasio, espacio de cotrabajo, sala audiovisual, ludoteca y áreas ajardinadas.