Moreno insta a Interior a elevar a mil el número de agentes de la Policía Adscrita

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha invitado este lunes públicamente al Ministerio del Interior y a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias a acordar una renovación del catálogo de puestos de trabajo de la Unidad de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía que contemple elevar a unos 1.000 el número de agentes que la conforman. Es un mensaje que el presidente de la Junta ha trasladado durante su discurso en el acto de imposición de condecoraciones al personal de dicha unidad adscrita de la Policía celebrado en Sevilla, y donde Juanma Moreno ha aludido a la firma, el pasado mes de febrero, del convenio entre el Ministerio del Interior y la Junta de Andalucía que "va a posibilitar por fin el aumento de la plantilla" de la Policía adscrita.

En ese punto, ha remarcado que estuvo "prácticamente seis años persiguiendo" la firma de ese convenio con Interior por el que "ha habido conversaciones a todos los niveles", también de él mismo con el titular de dicho ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska, según ha agregado Juanma Moreno, que ha puesto de relieve así que alcanzar dicho acuerdo "no ha sido nada fácil", y a él le "hubiera gustado que hubiera llegado antes". "Me hubiera gustado que hubiera sido más sencillo de lo que ha sido y también que no hubiéramos tenido que hacer el enorme esfuerzo económico que vamos a hacer también desde el Gobierno andaluz", de "en torno a 32 millones de euros", según ha abundado el presidente antes de apostillar que, no obstante, "bien está lo que bien acaba".

Moreno ha valorado así que el acuerdo recoge el incremento "con el que ir paliando una gran merma de efectivos que hemos padecido a lo largo de todos estos años", y al respecto ha detallado que la Unidad "cuenta actualmente con 345 efectivos sobre un catálogo de puestos de trabajo de 725" que "ya ha quedado antiguo, porque ni la población, ni los servicios ni las necesidades son los mismos", según ha agregado. Por ello, el presidente ha aprovechado en ese punto para invitar "públicamente a que el Ministerio de Interior y también la Consejería" del ramo "renueven ese catálogo que debería llegar prácticamente a los 1.000 agentes".

Moreno también ha puesto de relieve que, "desde hace años", la Policía adscrita viene desempeñando su labor "con menos de la mitad de los efectivos" de los que consta su catálogo de puestos de trabajo; en concreto, "con sólo el 47% de la plantilla", lo que, en su opinión, evidencia el "muchísimo mérito" que han tenido los mandos del cuerpo para "cuadrar y dar servicios con prácticamente la mitad de sus agentes". Los policías "lo han hecho bien, y eso es algo que es digno de recordar públicamente en nombre del Gobierno andaluz, pero no es lo deseable, lo satisfactorio ni lo que me parece razonable", según ha añadido Juanma Moreno antes de valorar que "esta situación por fin va a cambiar radicalmente".

Así, ha explicado que "el pasado 23 de noviembre se publicó la convocatoria del concurso para un total de 181 plazas, de modo que ya se pueden inscribir todos los policías que quieran pertenecer a esta unidad" adscrita, que "alcanzará los 500 miembros", con el "compromiso" de "ir aumentando con 50 plazas más cada año hasta el año 2028", según ha concretado el presidente, que ha considerado que esa "mejora" es "imprescindible, sustancial y fundamental para que esta unidad pueda desempeñar su misión con plenas garantías".

En todo caso, el presidente de la Junta ha aprovechado su intervención para trasladar su "reconocimiento, agradecimiento y admiración a todas las personas condecoradas y distinguidas" en este acto que viene a dar más visibilidad a un servicio "lo suficientemente eficiente e importante para los andaluces" como para que los ciudadanos sean "conscientes y perciban el trabajo, esfuerzo y compromiso" que realizan los agentes, según ha sostenido Moreno. En esa línea, el presidente ha indicado que el Gobierno andaluz se siente "profundamente orgulloso" de la labor de la Policía adscrita, "sumamente necesaria" en "áreas clave", según ha resaltado antes de poner de relieve, además, que las tareas de este cuerpo no dejan de "crecer", y este año suman "dos nuevos proyectos, uno para reforzar la legalidad, calidad y seguridad del sector turístico andaluz, y otro para ayudar a prevenir las agresiones contra el personal sanitario, que lamentablemente se siguen dando y debemos cortar de raíz", ha añadido. Moreno ha concluido felicitando a los agentes por su labor e incidiendo en trasladarles que cuentan con la "admiración" y el "respaldo" del Gobierno andaluz, así como expresando su deseo de que esta unidad "siga creciendo en competencias, en eficiencia y también en ese número de agentes que tanto necesitamos".