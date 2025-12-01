El PP acusa a María Jesús Montero de ser la "arquitecta del expolio" a los andaluces

El PP ha denunciado este lunes el "efecto devastador" que sufren los ciudadanos con la gestión del Gobierno de España, que en el caso de Andalucía resulta "doblemente castigada" por una financiación autonómica "injusta", cuya "arquitecta del expolio" es la vicepresidenta y líder del PSOE-A, María Jesús Montero. "España hoy día no funciona. No tiene presupuesto, no tiene rumbo, no se aprueba ni una sola ley y mientras las instituciones sucumben al sanchismo", ha denunciado en rueda de prensa Repullo, quien se ha mostrado convencido de que "el sanchismo ha tocado fondo y el Partido Socialista en Andalucía le ha entregado su alma".

Ha destacado el respaldo de la ciudadanía ayer en Madrid a la concentración convocada por el líder del PP, Alberto Núñez-Feijóo, y que sirvió para mostrar "el hartazgo que sentimos, la necesidad de una alternativa y, por tanto, también un saneamiento de nuestras instituciones". Según el dirigente del PP; lo que está haciendo el Gobierno de España con "un efecto devastador" se llama progresividad en frío y supone "el gran atraco silencioso a las familias", de la que ha responsabilizado a Sánchez y a Montero generando la pérdida de poder adquisitivo a los ciudadanos y al mismo tiempo "haciendo caja".

Andalucía se ve "doblemente castigada" porque, además, ya sufre un sistema de financiación "injusto", según ha explicado Repullo, quien ha arremetido contra Montero, de la que ha dicho que "cada decisión que toma perjudica a Andalucía", y en el caso de la financiación autonómica apoyando el principio de ordinalidad. Ha lamentado el apoyo dado a este principio por parte del PSOE andaluz pese a que lo que significa es "vender el bienestar de los andaluces y la igualdad de todos los españoles únicamente para financiar el cupo separatista y para mantener a su jefe en la Moncloa". "No vamos a permitir que ni la corrupción ni el sectarismo de un ejecutivo que está en descomposición nos arrastren en Andalucía", ha advertido Repullo, quien ha añadido que Andalucía "va a seguir siendo el dique de contención, la garantía de la decencia y la esperanza de un cambio que ha mejorado la vida de los andaluces".