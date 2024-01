Moreno insta a Sánchez a disolver la legislatura si no quiere buscar acuerdos con el PP

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha manifestado este miércoles, en relación con el rechazo en el Congreso de los Diputados a la Ley de amnistía, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sólo tiene dos opciones, llegar a "acuerdos" con el PP o disolver las Cortes Generales y convocar elecciones.

En declaraciones a los periodistas en la sede del Comité de las Regiones de la UE, en Bruselas, Moreno ha manifestado que ayer se demostró que estamos ante una legislatura "agónica" y que el líder de Junts, Carles Puigdemont, un "prófugo" de la justicia, es quien tiene el "control absoluto de las decisiones del Gobierno".

En opinión de Moreno, Pedro Sánchez, por una "cuestión de dignidad institucional", debería "romper" con Puigdemont y dar y dar un giro "copernicano" a su política. La dos opciones que tiene en este momento, según el presidente andaluz, son llegar a acuerdos de estado con el PP como principal partido de la oposición o disolver las Cortes y convocar elecciones generales.

Es la única manera, según Juanma Moreno, para salir del "atolladero en el que nos ha metido" de un "carrusel de cesiones" a los que no quieren ni desean nada de este proyecto común y compartido que es España, lo que ha llevado a un "ridículo internacional".

"Tenemos un país que está ahora mismo bloqueado y colapsado", según Juanma Moreno, quien ha apuntado que sus colegas de otras regiones de la Unión Europea con los que ha conversado durante su estancia en Bruselas, se muestran realmente "sorprendidos y desorientados" con lo que está ocurriendo en España, con los acuerdos entre el Gobierno de Pedro Sánchez y los independentistas.

Según Moreno, en Europa sorprende que el mismo Gobierno que en la legislatura pasada decía que Puigdemont tenía que ser extraditado y cumplir la pena que le impusiera la justicia, ahora está dispuesto a amnistiar al procés, a los "enemigos" de España.

Esta actitud sólo contribuye, según Moreno, a "generar un enorme descrédito y una enorme desconfianza hacia el Gobierno de España y, lo peor, hacia las instituciones españolas".

"Puigdemont ha comprobado que tiene el control absoluto de las decisiones del Gobierno y lo que hizo ayer (con el rechazo a la Ley de amnistía por parte de Junts) es apretar el acelerador al máximo para demostrar a Sánchez que él es el que manda", ha sentenciado Moreno, convencido de que el líder independentista "no va a parar hasta sacar todo lo que él considera necesario en el ámbito de la amnistía, del referéndum y de la independencia".

"Si para eso tiene que humillar una y mil veces a Sánchez, al Gobierno de España y a los 48 millones de españoles, una y mil veces que los humillará", ha apuntado Moreno, para quien el "problema" es que el presidente del Ejecutivo español "se va a dejar humillar".

Ha insistido en que estamos ante una "legislatura agónica y un Gobierno muy frágil y debilitado que nos va a generar muchos problemas en el conjunto del país", ha señalado.

Por su parte, el secretario general del PSOE-A y portavoz del Grupo Socialista en el Senado, Juan Espadas, ha asegurado este miércoles que si Junts "no está por la labor" no habrá acuerdo sobre la Ley de Amnistía, aunque ha confiado en que se retome el diálogo.

A preguntas de los periodistas en Espartinas (Sevilla) sobre el rechazo de esta ley con los votos de Junts en el pleno del Congreso, Espadas ha señalado que el PSOE se ha mantenido fiel a lo que ha defendido siempre, que "la seguridad jurídica y un texto legal que reúna los requisitos para ser indiscutible desde el punto de vista de su constitucionalidad eran requisitos imprescindibles".

"No estábamos dispuestos a negociar propuestas por parte de ese grupo político que pudieran poner en cuestión eso, por eso no se llegó a un acuerdo", ha explicado, tras lo que ha recordado que el texto se devuelve a la Comisión de Justicia, donde "se va a intentar seguir negociando pero teniendo clara esas premisas".

Según el dirigente socialista andaluz, los ciudadanos han de tener "muy claro" y así "lo hemos repetido desde el principio y lo dijo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que lo que queremos es diálogo para salir de una situación muy complicada como la que vivió este país, pero diálogo dentro del marco de la Constitución y del ordenamiento jurídico. Lo dijimos y ayer además lo mantuvimos".

Ha agregado que "evidentemente, si Junts no está por la labor no se podrá llegar a un acuerdo", aunque ha dicho que espera que se retomen las negociaciones y el diálogo porque "el fin, sin duda, no es solo legítimo sino el mejor para nuestro país, ya veremos si esa es la actitud por parte de este grupo político", ha remachado.

Ha negado, a preguntas de los periodistas, que la "imagen de debilidad" que está dando el Gobierno pueda influir al PSOE de cara a las próximas citas electorales, como las gallegas o las europeas.

"El Gobierno es un ejecutivo que no solo gobierna, sino que ha conseguido uno de los de los datos del Producto Interior Bruto (PIB) mejores de la economía de la Eurozona; o ha creado 800.000 puestos de trabajo. Por lo tanto no hay debilidad, es un Gobierno que gobierna, que además está consolidando derechos y está ayudando a la gente".

En su opinión, lo que hay es "complejidad y dificultad para alcanzar acuerdos", pero hay que distinguir entre "lo que el PP quiere que parezca de lo que realmente es" ya que "el principal problema que tiene España es que el principal partido político que hace oposición al gobierno no quiere alcanzar ningún acuerdo, sino sencillamente que acabe la legislatura, desgastarlo y no construir para los ciudadanos".