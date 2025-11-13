Moreno reta a Sánchez a acudir al debate de la comunidad para hacerle oposición a la cara

Pedro Sánchez cargó contra Juanma Moreno por la crisis de los cribados, acusándole en el Congreso de dar "excusas" y hacer "ceses cosméticos y manipulaciones". El presidente de la Junta ha retado al del Gobierno a que acuda al Debate del Estado de la Comunidad para debatir con él cara a cara. "Me sorprende mucho que, desde el Congreso, desde las Cortes Generales, se nos haga oposición a los presidentes de comunidad autónoma", indicó el presidente andaluz.

El jefe del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno, solicitó al presidente del Gobierno que acuda al Parlamento en lugar de "dedicarse a calumniar" a los presidentes autonómicos desde las Cortes Generales. Moreno recordó que no es la primera vez que el presidente "sale a salvar" a María Jesús Montero, vicrepresidenta del Gobierno y candidata socialista en la región, "dada su situación política en Andalucía, donde no levanta las encuestas, donde no levanta expectativas ni ilusión".

"Estoy seguro de que podríamos llegar a un acuerdo en la Mesa del Parlamento (con mayoría del PP) para posibilitar que Sánchez venga al debate del Estado de la comunidad a debatir conmigo sobre los asuntos de Andalucía, pero con realidad, con rigor y con seriedad", insistió Moreno, criticando a Sánchez: "No tiene ningún sentido que diga mentiras y las diga desde las Cortes".

"El Gobierno de España tiene problemas muy serios a los que debería dar respuesta Sánchez y no dedicarse a calumniar a los presidentes autonómicos desde las Cortes Generales, algo nunca visto", finalizó Moreno, que volvió a reiterar la petición durante la sesión de control en la Cámara andaluza.