Fical Documental arranca con la proyección de 'Concha Robles, el precio de la libertad'

La biblioteca pública provincial 'Francisco Villaespesa' ha acogido la proyección del documental 'Concha Robles, el precio de la libertad', de David Miralles, con el que se ha arrancado la sección documental del Festival Internacional de Cine de Almería (Fical).

La cinta de 80 minutos de duración con la que se ha iniciado esta cita está basada en la historia de la malograda actriz, asesinada entre bastidores del Teatro Cervantes en 1922, cuando se colgó el cartel de 'no hay billetes' para la función de 'Santa Isabel de Ceres', según ha recordado la Diputación en una nota.

El gestor de LaOficina Producciones, Carlos Vives, ha sido el encargado de dar la bienvenida a todo el público participante en este estreno que tuvo lugar el miércoles y de introducir tanto Fical Documental como el trabajo audiovisual, en particular.

"Este ciclo de Fical Documental empieza hoy y estaremos hasta la semana que viene, comenzando con un documental de Concha Robles porque hasta que el director y el resto del equipo no la sacan del olvido, era el fantasma del Cervantes o el fantasma de Conchita", ha indicado Vives.

Por su parte, Manuel Artero, documentalista y guionista del documental, ha reconocido que "el documental cumple el objetivo que queremos, que es que el nombre de Concha Robles no se olvide, se ha tardado más de quince años porque, por ser quien es, estuvo todo muy escondido y tapado".

El director del documental, David Miralles, ha destacado que "este trabajo hemos tardado cinco años en terminarlo, con un presupuesto de 90.000 euros frente a otros proyectos que cuentan con más de un millón euros. Hacer cine en España es casi imposible por las productoras independientes que estamos aquí en España, por eso siempre pedimos este tipo de festivales para dar a conocer nuestros trabajos".

El guion de esta primera proyección es de David Miralles mientras que la dirección artística es de Leonardo Giménez. Los intérpretes de este documental, que narra el trágico suceso ocurrido hace poco más de 100 años, son Cris de la Osa, Juan Sánchez y David Miralles.

Concha Robles fue una actriz de éxito que abandonó el teatro por imposición de su esposo. Sin embargo, animada por su amiga Carmen de Burgos 'Colombine' pidió el divorcio de este y volvió a las tablas, lo que más le apasionaba.

Ese regreso selló su destino y la convirtió en símbolo trágico de la lucha de las mujeres por su libertad, puesto que fue su marido, el comandante Carlos Berdugo, quien la asesinó entre bastidores ante un público que confundió los disparos con parte de esta obra.

El documental, de la productora 'Un nuevo renacer producciones', fue rodado íntegramente en Almería en este año 2025 en formato 4K DCP, 16:9. Entre los galardones obtenidos se encuentran el 'Winner Gold' en London Award International Film Festival 2025; premio a la mejor película documental en el Festival Internacional de Cine y Música de México 2025; 'Best Documentary' en el Ideal International Film Festival 2025; 'Best art director' en el Rani Durgavati International Film Festival y 'Best hair and makeup' en este mismo festival. Ambos galardones fueron a parar a Leonardo Giménez y Diego Pérez, respectivamente.

MÁS DOCUMENTALES

Fical Documental continúa este jueves con la proyección del trabajo 'Fanny Medina, la doctora', de la directora Nuria Vargas. El viernes será la proyección de 'Pendaripen', que narra los 600 años de historia de la comunidad gitana y que está dirigida por Alfonso Sánchez.

Fical Documental continúa el 17 de noviembre con la proyección de 'De todos lados un poco', del director Iván Karras y que cuenta con la participación de Álex O'Doherty. El día 18 se proyectará 'El peso de la ausencia', un documental de Alberto Gómez Uriol, también en la Biblioteca Villaespesa.

El día 19 será la proyección del documental 'Lorca en La Habana' de José Antonio Torres y Antonio Manuel. Una jornada después será la proyección de 'Eloy de la Iglesia, adicto al cine' de Gaizka Uresti. El último de los documentales se proyectará el día 21. 'En silencio. La resiliencia de Isco Alarcón', de Sara Sálamo, se visualizará a partir de las 18,30 horas en la Biblioteca Villaespesa, como el resto de trabajos.