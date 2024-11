El número de trabajadores de las ITV de Andalucía será similar en 2025

Los gastos de personal para 2025 de la empresa Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA), la encargada de la gestión del servicio público de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y de Control Metrológico, ascenderán a 89,7 millones de euros. La plantilla presupuestaria contempla una media de 1.674 trabajadores –entre indefinidos, fijos discontinuos y eventuales–, cifra superior a la registrada en 2024 (1.667,3) y 2023 (1.672,9). Según la ley de Presupuestos entregada en el Parlamento, «para los cálculos se han tenido en cuenta la subida máxima prevista de 2024 (2,5%), ya que para 2025 no está establecida actualmente subida alguna».

La empresa está en negociaciones con los sindicatos para la firma de un nuevo convenio colectivo. En las últimas semanas ha habido avances que han permitido la desconvocatoria de una huelga indefinida que estaba prevista desde el 28 de octubre después de que en septiembre se produjeran ocho jornadas de paro laboral. En principio, el incremento de plantilla no es una de las principales reivindicaciones, que pasan por la apertura de los sábados, los días de asuntos propios, las categorías profesionales, el plus de calidad y el plus tóxico. Además se ha negociado un préstamo personal reintegrable y considerar los 24 y 31 de diciembre como festivos.

El carácter público parece garantizado en un contexto de estabilidad. En este sentido, VEIASA es una de las pocas empresas del sector público que autofinancia sus actividades y su gestión con medios propios, ajenos por tanto al Presupuesto de la Junta de Andalucía.

El PAIF de 2025 prevé que las ventas de los próximos ejercicios sean estables y que la cifra de negocio se mantenga entre los 122,4 millones de este año y los 121,9 de 2027, pasando por los 121,3 de 2026.

Desde que el PP llegó a la presidencia de la Junta de Andalucía, la oposición ha acusado al Ejecutivo autonómico de querer privatizar el servicio. La realidad es que no ha sido así. A corto plazo sigue sin plantearse esta opción pese a que la Auditoría que se realizó a Veiasa como parte del proceso de revisión de todo el sector público instrumental en la pasada legislatura sí lo recomendaba. El trabajo realizado por Ernst & Young, con fecha de junio de 2021, señalaba en sus conclusiones que «el servicio de Inspección Técnica de Vehículos que presta la entidad es realizado en la mayoría de las comunidades autónomas por empresas privadas» y apuntaba que «la comparación con dichas empresas no refleja que la prestación del servicio por empresas privadas implique un menoscabo en la eficacia o la eficiencia».

Los auditores admitían que «la actividad de la entidad permite obtener de forma continuada beneficios sin necesidad de financiación por parte de la Junta de Andalucía» y que «en estas circunstancias no parece necesario que el sector público responda a una demanda que puede ser satisfecha por el sector privado, considerando además que el sector público está sujeto a una normativa pensada para la gestión pública y no para la gestión mercantil, lo que podría implicar una menor flexibilidad para adaptarse a cambios en las circunstancias del mercado».

Finalmente, recomendaban «analizar la posibilidad de acudir al mercado para la prestación del servicio» y proponían dos opciones. La primera «sería dar entrada al sector privado en el capital social de la entidad, sin perjuicio de que la Administración de la Junta de Andalucía pueda mantener una participación minoritaria en el mismo, de forma que pueda formar parte del órgano de gobierno, estableciéndose además los mecanismos de control necesarios para garantizar la calidad del servicio».

La segunda sería «licitar concesiones o autorizaciones administrativas de acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público y con una duración determinada, con la posibilidad de que sean varios contratos (por ejemplo, por zonas)».

También señalaban, entre otras cosas, que «la productividad de la entidad medida en relación al número de inspecciones por inspector realizadas a la hora y al día ha tenido una tendencia decreciente en los últimos años tendencia que se ha revertido en el ejercicio 2020».

Actualmente, Veiasa está adscrita funcionalmente a la Consejería de Industria, Energía y Minas, y la titularidad de todas sus acciones le corresponde a la Administración de la Junta de Andalucía.