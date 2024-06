La portavoz del PSOE-A reta a los críticos: «Si alguien tiene una alternativa que la presente y decida la militancia»

La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha defendido este miércoles que Juan Espadas "no se va a ninguna parte" y no va a dejar su cargo de secretario general del PSOE-A, al que llegó tras vencer en unas primarias de forma "holgada" hace ahora tres años, y ha emplazado a los "críticos" con su liderazgo a esperar a los procesos congresuales que vaya abriendo el partido para presentar "alternativas".

Así se ha pronunciado la portavoz socialista en una rueda de prensa en el Parlamento, y a preguntas de los periodistas sobre las voces críticas que esta semana, al hilo de la primera derrota del PSOE-A en unas elecciones europeas en Andalucía --las celebradas el pasado domingo, 9 de junio-- han cuestionado el liderazgo de Juan Espadas e incluso han llegado a pedir su dimisión.

Ángeles Férriz ha defendido que "en el PSOE puede opinar todo el que quiera", si bien ha apostillado que "unos opinan haciendo campaña y kilómetros, y otros opinan desde el sofá de su casa", pero "las normas que nos hemos dado" en el partido "son para todo el mundo", según ha remarcado.

En esa línea, ha subrayado que "el secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, lo es porque lo eligieron los militantes en unas primarias", en las que venció de forma "holgada", según ha remarcado, y "no se va a ninguna parte", como "ha dicho él" mismo, según ha puesto de relieve.

"Por tanto, aquel que considere que lo puede hacer mejor, es muy sencillo: se espera a que se abran los procesos congresuales", y "si tiene una alternativa, la presenta" y que decidan los militantes, "ni más ni menos", ha sentenciado Ángeles Férriz antes de apostillar que "todo lo demás es ruido".

La portavoz parlamentaria socialista ha apuntado que las "tres, cuatro, cinco, seis personas" que sean críticos con Espadas "están en todo su derecho" de dar su opinión, pero ha insistido en señalar que "esto funciona como funciona para todos los militantes", y "el secretario general del PSOE de Andalucía se llama Juan Espadas, no se va a ninguna parte, y el que crea que lo puede hacer mejor, pues espera a que vengan los congresos y presente una alternativa; y si los militantes consideran que es mejor, lo votan; y si no, pues no. Así de sencillo. No hay más", ha zanjado Ángeles Férriz.