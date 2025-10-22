El PP-A denuncia las "mentiras" de la oposición sobre el borrado de informes médicos: "Está en una estrategia indeseable"

El PP-A ha denunciado este miércoles las "falsedades y mentiras" lanzadas por los partidos de la oposición sobre un supuesto borrado de los informes médicos de pruebas y mamografías, de manera que están instalados en una "estrategia indeseable y absolutamente intolerable de descrédito al mejor" sistema sanitario público de España.

En rueda de prensa, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Toni Martín, se ha mostrado convencido de que el debate general sobre la sanidad que se desarrollará en la tarde de este miércoles en el Parlamento servirá para poner "negro sobre blanco toda esa estrategia de esta oposición sincronizada que tiene el Gobierno de Andalucía", con la seguridad de que los andaluces "van a tener claro que es lo que menos les interesa para cualquier opción" en esta comunidad.

Ha criticado además la "pataleta" de los grupos de la oposición reclamando que comparezca en el debate general el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en lugar del consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, que es quien lo hará.

Ha manifestado que en cualquier debate general que se ha desarrollado en el Parlamento siempre ha comparecido el consejero del ramo y un presidente de la Junta "sólo comparece a petición propia o en el debate del estado de la comunidad", que se desarrollará próximamente.

Ha insistido en denunciar una "operación política descarada de toda la oposición, sincronizada y utilizando objetivos y métodos comunes para intentar conseguir con mentiras, manipulaciones, falsedades e infundios lo que de ninguna manera han conseguido trabajando ni con la verdad por delante, que es aumentar ni un solo gramo el nivel de confianza que los andaluces tienen en estos partidos".

Martín ha denunciado que han intentado convertir "la caída del sistema informático del SAS, que se produce en muchísimas empresas públicas y privadas de Andalucía, de España y del mundo, y que no es deseable", en una "especie de conspiración de políticos absolutamente desaprensivos que lo que están intentando es borrar los historiales de las mujeres con cáncer de mama".

"Esto roza la ridiculez, cuando tan solo unas horas después el sistema vuelve a funcionar con absoluta normalidad y allí están todos los datos de las mujeres", ha añadido Toni Martín.

Ha agregado que los partidos de la oposición quieren convertir la declaración del consejero de Sanidad "explicando esa caída del sistema informático en una noticia falsa de reconocimiento de que se estaban borrando datos de mujeres".

"Le sirvió a todos ellos, a Vox y a los partidos de izquierda, para tirarse en tromba en redes sociales a difundir ese bulo y esa noticia falsa que hiciera parecer a los responsables del Gobierno andaluz como una especie de malhechores en vez de servidores públicos, que es lo que son", ha denunciado Toni Martín.

A su juicio, los partidos de la oposición han "intentado convertir un error en la comunicación del cribado de cáncer de mama en una campaña absolutamente intolerable de descrédito al mejor sistema de salud pública, no de España, sino uno de los mejores de Europa y del mundo, como es el de Andalucía".

Por su parte, la portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha acusado este miércoles al Gobierno de la Junta que preside Juanma Moreno (PP-A) de "querer quitar de en medio las pruebas de la negligencia criminal" que, en su opinión, ha cometido en relación al programa de detección precoz del cáncer de mama.

Así lo ha indicado la diputada socialista en una rueda de prensa en el Parlamento al hilo del "borrado" de pruebas denunciado ante la Fiscalía en Sevilla este pasado martes por la asociación de mujeres con cáncer de mama Amama.

Ángeles Férriz ha aseverado que lo denunciado por Amama "no es un error casual", sino "una manipulación intencionada", y el "borrado" de informes de pruebas en la aplicación 'Clic Salud' responde a "querer quitar de en medio las pruebas de la negligencia criminal que está ocurriendo ahora mismo en Andalucía y que está costando vidas", según ha sentenciado.

La representante del PSOE-A ha insistido en descartar que lo sucedido pueda calificarse de "error informático", y al respecto ha manifestado que "un error informático no es que tú entres en el historial y antes te apareciera que tenías una prueba sospechosa de tener cáncer, y ahora aparezca que es 'probablemente benigno'" el resultado obtenido, de modo que "eso es una manipulación de un informe", y "veremos a ver la gravedad que puede tener en un juzgado", ha apostillado.

Según ha abundado Ángeles Férriz, en el PSOE-A saben "desde el miércoles pasado que hubo un fallo en el sistema" y que "no se puede acceder al sistema de pruebas diagnósticas", de forma que "las mujeres llevan al menos los diez últimos días intentando ver sus pruebas y sus mamografías, han ido a los centros de salud, a los hospitales, y al comprobar que no estaban es cuando han decidido" poner este asunto "en manos de la justicia".

Férriz ha criticado que desde la Junta "han llamado 'manipuladoras' en estas últimas semanas a las mujeres que han denunciado lo que estaba pasando en el cáncer de mama", y "después las han llamado 'mentirosas'", y "les han borrado los historiales", además de que "las han acusado de desprestigiar el sistema público".

"Y lo más grave de todo, tres semanas después todavía no le han hecho las pruebas a estas mujeres", cuando "el cáncer avanza" mientras tanto en ese tiempo, según ha continuado Ángeles Férriz, quien ha remarcado que "lo que está en juego" en este tema "es la vida de esas mujeres", por lo que "alguien" desde la Junta "debería explicarnos qué es lo que quieren ocultar, por qué quieren borrar" y "manipular los historiales", así como se ha preguntado si desde la administración autonómica "están obligando a funcionarios a manipular informes".

CRÍTICAS A ANTONIO SANZ

La portavoz socialista ha señalado que Antonio Sanz ha entrado en la Consejería de Sanidad como titular de dicho departamento --cargo que asumió la semana pasada-- "por la puerta grande", y ha subrayado que desde el PSOE-A ya advirtieron de que el nuevo consejero "de salud no tenía ni idea, pero de manipulación puede darnos lecciones a todo el mundo", y no llegaba a dicho cargo "a salvar a las mujeres", sino "a salvar a Moreno Bonilla", al presidente de la Junta, ha agregado.

Ángeles Férriz ha sostenido que "Antonio Sanz tiene que salir hoy mismo a pedirle perdón a las mujeres por haberlas insultado, por haberlas llamado mentirosas y por haberlas acusado de desprestigiar el sistema público andaluz".

La portavoz socialista ha señalado que los 'populares' que gobiernan la Junta "son los campeones de Andalucía en malas artes", y ha augurado que "no van a resolver el problema" porque "no tienen ninguna intención" de eso, pero sí "lo van a enturbiar absolutamente todo para que no se sepa la verdad", y "por eso han puesto a un consejero" como Antonio Sanz, "que de sanidad no tiene ni idea, pero de barro, de enturbiar, de trampas, de mentir, de manipular", sí, según ha venido a añadir.

Férriz ha lamentado que "mientras asistimos a este escándalo que sigue abriendo telediarios nacionales, seguimos asistiendo atónitos a esa avalancha de testimonios desgarradores de andaluces que no tienen una respuesta en su sistema sanitario público y que se están jugando la vida".

JUANMA MORENO "YA ES UNA VERGÜENZA NACIONAL"

También ha aseverado que el líder del PP-A, Juanma Moreno, "ya una vergüenza nacional" y "se ha equiparado a todos los presidentes autonómicos que nos avergüenzan a este país", de modo que el andaluz "ya no tiene nada que envidiarle" a sus homólogos en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, o Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha agregado antes de afear a Moreno que haya lanzado "una mentira detrás de otra" sobre este asunto.

Para la portavoz adjunta del Grupo Socialista, "el colmo de la poca vergüenza y de la poca responsabilidad" del presidente de la Junta, y la prueba de "tener el norte completamente perdido", es que pretendiera este pasado martes "culpar de toda la crisis a un jefe de servicio", y en esa línea ha criticado que Moreno pretenda decir, "ante el mayor escándalo sanitario que ha ocurrido en Andalucía, que está costando vidas", que "los culpables son un funcionario y las mujeres por haber denunciado el caso".

De igual modo, Férriz se ha preguntado "qué credibilidad puede tener un presidente que primero sale diciendo que van a contratar a 100 profesionales; a los dos días que a 705, y ayer" (este martes) elevara a "4.370 profesionales" sanitarios los que iba a contratar la Junta tras esta crisis, y al respecto la representante del PSOE-A ha advertido de que, por ahora, la Junta sólo ha contratado a "dos profesionales y medio".

"Esto es lo que vale la palabra del señor Moreno Bonilla, que tiene la misma fiabilidad que los planes de choque que han presentado" desde la Junta, y que han consistido -según ha continuado Férriz- en "destrozar y saquear la sanidad pública y darle dinero a la sanidad privada".

La representante del PSOE-A ha lamentado que, mientras desde el Gobierno andaluz "están preocupados, ocupados, afanados y locos por culpar a cualquier persona que no sean ellos, y por borrar pruebas de esta negligencia criminal, la realidad es que hoy hay andaluces con enfermedades graves en las que el tiempo corre en contra" a quienes "el sistema no les da una respuesta", y "a día de hoy seguimos sin saber cuántos andaluces están esperando una prueba diagnóstica porque se niegan a publicar las listas" de espera desde la Junta, que "también se niegan a dárselas al Ministerio" de Sanidad, según ha añadido.

Finalmente, la parlamentaria socialista se ha referido al debate sobre sanidad que se celebra este miércoles por la tarde en el Pleno de la Cámara andaluza, del que ha apuntado que "no es el que han querido los grupos políticos" que lo "llevan solicitando durante más de dos años y medio" --PSOE-A y Por Andalucía--, sino que "es el que ha querido" el presidente de la Junta, al que ha afeado que "no va a comparecer" en dicho debate pese a ser "el responsable del mayor escándalo sanitario que ha tenido la sanidad pública andaluza".

Además, Férriz ha criticado que, al hilo de la convocatoria de este debate, "la Mesa cacique del Parlamento" andaluz que preside Jesús Aguirre (PP-A) ha hecho "una interpretación del Reglamento" en virtud de la cual "han borrado todas las iniciativas de salud que han presentado los grupos políticos a lo largo de toda la legislatura", entre ellas, las solicitudes de dos comisiones de investigación, porque "pretenden borrar absolutamente la historia de la sanidad pública andaluza", si bien la representante del PSOE-A ha avisado de que "no lo van a lograr, porque no pueden borrar la memoria de los andaluces", según ha sentenciado para concluir.