La presidenta de la FEMP lamenta que la financiación local "no se toca desde 2002"

La presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincia (FEMP) y alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha pedido al Gobierno "respeto" para los ayuntamientos y ha insistido en abordar una financiación local "que no se toca desde hace 23 años, desde 2002". García-Pelayo, que ha presentado al consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, en un Desayuno Informativo organizado por Europa Press de la mano de la Fundación Cajasol, ha manifestado que los ayuntamientos son "el punto al que acuden los ciudadanos, la primera red de solidaridad de todo el país, y además la red más fuerte, la que da la respuesta más rápida".

"Gobierne quien gobierne, al frente de todos los ayuntamientos de España siempre hay personas comprometidas", ha afirmado la presidenta de la FEMP, que ha añadido que "los ayuntamientos y los alcaldes no se cansan nunca, pero pedimos también al Gobierno de España respeto". En este sentido, ha señalado que "hasta en 15 ocasiones" se ha dirigido "personalmente" a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y también al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, pidiendo una reunión para tratar de "las incumbencias y competencias" de los ayuntamientos, con "la callada como respuesta".

García-Pelayo ha asegurado que los ayuntamientos "se encuentran en situación extrema, casi en alerta roja". Así, ha manifestado que "actualmente se está hablando de financiación autonómica y pacto entre las comunidades y el Gobierno para una nuevo modelo y a los ayuntamientos no los llaman cuando piden que a la vez se pacte la financiación local". En este sentido, ha recordado que la financiación municipal "no se toca desde el año 2002 y se están gestionando los ayuntamientos con la financiación de hace 23 años". "Además, estamos gestionando nuestras competencias y nuestras incumbencias con una ley de 1985, la Ley de Bases del Régimen Local, con lo cual estamos con una ley más que obsoleta y unos recursos más que insuficientes", ha concluido.