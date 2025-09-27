La primera cantante española creada con Inteligencia Artificial tiene sello onubense

La firma tecnológica onubense Gamer Tech ha lanzado a la primera cantante española creada por Inteligencia Artificial, Carla Lomar, cuyo primer trabajo ha salido al mercado con el título de ’18’. En un comunicado, la empresa, con sede en la localidad onubense de Rociana del Condado, ha informado de que la canción recupera “lo mejor de las baladas noventeras, haciendo gala de unas letras elaboradas y llevas de lírica”.

A través de ellas se narra la relación de una pareja de adolescentes que sueñan con alcanzar los 18 años, “para poder vivir su amor sin ataduras, tras forzarles sus padres a separar sus destinos”. La innovadora artista virtual es el fruto de meses de investigación y desarrollo del equipo técnico multidisciplinar de la empresa onubense, cuya prioridad fue obtener una voz “que reuniese lo mejor de la IA generativa, para lo cual fue necesario un amplio trabajo de ensayo-error en pos de lograr una voz hiperrealista en la que los algoritmos se sometiesen a las necesidades de la canción”.

El CEO de Gamer Tech, Carlos López, ha avanzado su intención de lanzar un álbum con 14 canciones, aunque aclara que el objetivo no es reemplazar a los artistas humanos, "sino explorar nuevas formas de creatividad digital y abrir un espacio donde la tecnología y el arte puedan convivir y retroalimentarse”. Con todo, ha asegurado que se siente “muy orgullosos de presentar un hito para la industria musical española”, y cree que este proyecto marcará “un antes y un después en la manera en que consumimos, producimos y vivimos la música”.

La “cantante” ha debutado en Youtube con un videoclip con a ambiente anime, mientras la empresa trabaja en preparar conciertos virtuales inmersivos, donde el público podrá interactuar con la artista en entornos digitales.