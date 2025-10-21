Registros contra el narcotráfico y el crimen organizado en Ceuta, Cádiz y Málaga

La Policía Nacional está llevando a cabo desde primeras horas de esta mañana una operación contra el tráfico de drogas y el crimen organizado con registros simultáneos en Ceuta y en las provincias de Cádiz y Málaga.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Ceuta, por el momento se ha procedido ya a la detención de siete personas y a la intervención de un vehículo en la ciudad ceutí después de once entradas y registros en viviendas.

En el caso de Ceuta se han producido registros en Recinto Sur, en la urbanización del Monte Hacho, en el Príncipe Alfonso, en la Agrupación Fuerte, en la barriada de la playa Benítez, en la calle Chile, en la barriada Virgen de la Luz, en la barriada España, en Fajardo Martínez y en la calle alcalde Joaquín García de la Torre.

La operación continúa en marcha de forma simultánea en municipios gaditanos y malagueños, según la misma fuente, que ha añadido que en la misma participan decenas de agentes