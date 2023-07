Ribera y su desconocimiento de la "esquinita" de España

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, va a pasar a la triste historia de España como la política del insulto y la descalificación gratuita a Andalucía, aunque también podría hacerlo por algunas perlas que evidencian, además de una dudosa lealtad institucional, un cierto y preocupante desconocimiento de Andalucía, una comunidad con ocho millones y medio de personas, a la que se refirió como "esquinita" de España.

Durante su atención a los medios de comunicación antes de la inauguración del foro Climate Action Sevilla Summit, en el Palacio de Congresos de la capital andaluza, la representante del Gobierno de España ha vuelto a mentir descaradamente. No sólo ha vuelto a insultar y descalificar al presidente de la Junta de Andalucía sino que mantiene su falso discurso ecologista tratando de confundir a la sociedad respecto al Parque Nacional de Doñana y sobre la gestión hídrica de la comunidad andaluza. Ribera no solo ha dicho hoy que la Ley del Trasvase de 2018 fue una de sus "prioridades", cuando la verdad es que cinco años después aún no se ha cumplido, sino que ha asegurado que en materia hídrica "una inmensa parte del territorio andaluz" es competencia de la Junta de Andalucía, cuando lo cierto es que las cuencas intracomunitarias apenas representan el 33% de la comunidad y es, en realidad, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir la que vertebra Andalucía en materia de agua con el 67%.

Ribera, que calificó a Andalucía como "esa esquinita", ha insistido hoy en sus acusaciones de "desfachatez" y "dejación de funciones" al Ejecutivo de Juanma Moreno, pero no explica por qué en un periodo de sequía como el actual recortó el presupuesto de la CHG, ella que presume de "compromiso con todos los españoles, gobierne quien gobierne en cada una de las comunidades autónomas". Tampoco explica por qué tardó tanto tiempo en sacar el decreto de sequía, pese a la evidencia del campo andaluz.