Salud cifra en cerca de un 50 % el seguimiento de la huelga de médicos en Andalucía

La Consejería de Salud ha cifrado en un 47,97 % el seguimiento de la huelga convocada este viernes por los médicos contra el borrador propuesto por el Ministerio de Sanidad para reformar el Estatuto Marco que regula las condiciones laborales del personal sanitario.

Según las cifras facilitadas por la administración sanitaria autonómica, el seguimiento ha superado el 50 % en las provincias de Sevilla (53,72 %), Cádiz (50,56) y Almería (50,27).

En el resto de provincias de Andalucía el seguimiento ha sido del 48,86 % en Huelva y del 48,65 % en Málaga, mientras que se han situado por debajo de la media andaluza (47,97 %) Granada (39,52), Córdoba (38,28) y Jaén (34,53).

La consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, ha pedido disculpas a los andaluces que puedan verse afectados por esta huelga de médicos, pero ha recordado que se movilizan contra un estatuto marco del Ministerio de Sanidad, que ha criticado porque invade competencias de las comunidades.