Sevilla consolida su liderazgo en creatividad e innovación empresarial con ALL IN CREATIVE 2025

Sevilla reunió el 24 de septiembre a 150 directivos de primer nivel y líderes de la innovación, la cultura y el negocio en la primera edición de ALL IN CREATIVE, evento de referencia nacional donde la creatividad se posiciona como motor estratégico para la transformación empresarial.

El encuentro, impulsado por la consultora creativa INNN en colaboración con call me margarita, demostró que la creatividad ya no es una inspiración dispersa, sino una herramienta transversal que garantiza ventaja competitiva, cohesiona equipos y abre caminos más allá de la incertidumbre.

“El innovador no se frena frente al riesgo”

Albert Rivera, presidente de RV+ y principal ponente, centró el discurso inaugural en el liderazgo transformador: “El líder es innovador por naturaleza. Tiene que trazar caminos que aún no están marcados. El innovador no se frena frente al riesgo. La innovación es cambiar el siempre se ha hecho así”. Rivera defendió una España que premie a quienes arriesgan y enfatizó la urgencia de crear espacios de libertad para que surja el talento creativo en empresas y sociedad.

Debate de alto impacto y visión aplicada

La jornada contó con 18 ponentes de referencia como Álvaro Nieto (The Objective), Fran Carrillo (ex senador), Kaajal Mansukhani (Freepik), Carlos Molina (Multiversial), Andrés Gil (art director), Juan Carlos Osorio (Clear Channel), Carlos Murillo y Carolina Rodríguez (Spinoff) y directivos de grandes empresas como Sony Music, MasOrange, Johnnie Walker, Real Betis Balompié y Cervezas Victoria, quienes abordaron temáticas como el impacto de la IA, la gestión creativa en los equipos y la reinvención sectorial. Mesa tras mesa, los líderes confirmaron que “la creatividad es la capacidad de ver lo que nadie más ve” y celebraron la riqueza de un ecosistema empresarial que premia la diferencia y la conexión de talentos.

Experiencias que transforman

El evento se caracterizó por crear espacios donde la creatividad se manifestó tanto en el diálogo como en la acción. Una de las mesas más inspiradoras, “Creatividad is everywhere”, reunió a Mar López (ciberseguridad), Fernando Fabiani (médico divulgador) y Javi Abascal (propietario de restaurante LaLola), moderados por el periodista y escritor Julio Muñoz (“Rancio Sevillano”), para evidenciar cómo la creatividad es inherente a cualquier profesión. Coincidieron en que el secreto para desbloquearla reside en atreverse a hacer cosas nuevas, sin importar el objetivo inmediato, y así ir nutriendo ese “cajón de sastre” propio de ideas y aprendizajes.