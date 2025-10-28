El 112 pide evitar los desplazamientos por carretera en Sevilla por las lluvias

Precaución. El servicio de Emergencias 112 Andalucía alertó a la población para evitar los desplazamientos por carretera y extremar la precaución ante el aviso naranja por lluvias y tormentas que afecta este miércoles a la provincia de Sevilla.

El aviso de la Aemet se mantendrá entre las 00:00 y las 21:00 horas en la Campiña sevillana y la Sierra Norte. Se esperan precipitaciones acumuladas de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora y hasta 70-80 litros por metro cuadrado en 12 horas, además de riesgo de tormentas en ambas zonas.

Por su parte, el Ayuntamiento de Sevilla ha acordado el cierre preventivo de los parques públicos y el cementerio municipal para la jornada de este miércoles, ante la previsión de lluvias y vientos en la ciudad de Sevilla durante buena parte de la jornada.

En un comunicado en sus redes sociales, el Ayuntamiento ha recordado que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado un aviso nivel naranja por precipitaciones y de nivel amarillo por tormentas y fuertes rachas de viento, que llegarán hasta los 70 kilómetros por hora.

El Ayuntamiento ha pedido que se sigan las indicaciones ofrecidas en canales oficiales, y se consulte el estado de las carreteras antes de utilizarlas.

El cierre de los parques afecta también a la Feria del Libro de la capital andaluza, que ha anunciado en redes sociales que no abrirá sus puertas al estar enclavada en los Jardines de Murillo, uno de los parques públicos que se cerrará por precaución.