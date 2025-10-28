Abierto el plazo para comprar entradas y canjeo de abonos para el 22º Festival de Sevilla: estos son los precios

A partir de hoy martes, 28 de octubre, se inicia la venta de entradas y canjeo de abonos para la 22ª edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla.

Así mismo desde hoy estarán abiertas las taquillas físicas del Festival en Nervión Plaza y Odeón Plaza de Armas, en horario de lunes a viernes (incluido el 1 de nov que es fiesta) de 10 a 14 y de 17 a 21 horas. Durante el festival (del 7 al 15 de noviembre): abrirán ininterrumpidamente de 9 a 22.00 horas.

Y en los cines Cartuja Center CITE, Teatro Alameda, Teatro cervantes y Avenida 5 Cines, las taquillas estarán abiertas una hora antes de cada proyección.

Excepto en las galas y eventos especiales, en las que el precio será de 6 euros (no hay disponibilidad de entradas para la gala de inauguración, y no existe gala de clausura), las entradas individuales y generales tienen un coste de 3,50 euros.

El precio de los abonos individuales se ha fijado en 22 euros y darán acceso a ocho películas individuales (se puede emplear una entrada por sesión). Los abonos dúo se venden a 28 euros y constan de cinco entradas dobles o 10 individuales. Pueden ser utilizados sólo por una persona, que dispondrá de 10 entradas para 10 películas, o compartirlo, lo que supone la disposición de hasta cinco entradas dobles. Este tipo de abono permite combinar entradas individuales y dobles.

En cuanto al abono sénior, este está destinado a personas mayores de 60 años. Tiene un precio de 20 euros y equivale a cinco entradas dobles o a 10 individuales, que pueden ser utilizadas por una persona o de manera compartida. También se permite la combinación de entradas individuales y dobles.

Por último, los menores de 26 años pueden beneficiarse de un precio especial. El abono joven cuesta 20 euros y da acceso a 10 entradas individuales que pueden usarse una por sesión.

El abono no es una entrada como tal, por lo que no da acceso directo a las proyecciones. Para poder acceder a las sesiones, es requisito indispensable canjear previamente el abono por entradas en las taquillas del Festival o vía online.